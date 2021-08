Martedì 24 Agosto 2021, 05:01

IL CASO

Cancellata, ma non senza qualche strascico. Dopo una settimana, il Comune ha provveduto ad eliminare con della vernice bianca la scritta folle in via del Topo Impfung macht frei, ovvero il vaccino rende liberi. Ora sull'arco sovrastato dall'immagine di una Madonna, in via della Viola, dove l'arte in tutte le sue forme fa da padrona, rimane solo una striscia bianca a coprire i mattoncini a vista e che caratterizzano questa parte della città vecchia.

IL FATTO

Una scritta di pessimo gusto che richiama la frase Arbeit macht frei, ovvero il lavoro rende liberi, che i nazisti mettevano all'ingresso dei campi di sterminio durante la Seconda Guerra Mondiale. A fianco, sull'arco di via del Topo, anche la primula che è il simbolo della campagna di vaccinazione contro il Covid-19. E' rimasta lì per giorni, in bella vista, nutrendo i malumori dei cittadini, ma ora qualcuno ha pensato di cancellarla. Ora, dopo questo primo intervento urgente, una squadra del Comune toglierà la vernice bianca per far tornare l'arco com'era, con i mattoncini a vista, e portare a termine un lavoro ben fatto.

MALUMORI

Non è la prima volta che il vaccino anti Covid viene paragonato alla dittatura nazista, ma nel capoluogo non era mai successo. E nei bar e nelle vie dell'acropoli non si parla d'altro, in queste ore. In molti si chiedono chi ci sia dietro, ma anche del perché e del quando la scritta sia stata fatta in questa traversa di via Alessi. In pochi credono che dietro alla folle scritta ci sia uno degli artisti che nel quartiere hanno trovato casa per le proprie opere. L'atelier a cielo aperto fiorito nel cuore di Perugia grazie all'associazione Fiorivano le Viole che infila iniziative e offre sfogo all'arte e alle idee utilizzando i muri, le vetrine, i terrazzini.

Una provocazione per alimentare dubbi anti scientifici e convincere la gente a non vaccinarsi? Forse. Di certo c'è che la questione è finita all'attenzione delle forze dell'ordine. Sicuramente l'opera di singoli individui rispetto ad una collettività che subito ha reagito prendendo le distanze e che in città ha scatenato molti malumori. Tensioni che hanno spinto anche l'associazione di quartiere, ritenendo la scritta offensiva e deturpante, attivandosi nel coprirla con un telo in attesa dell'intervento del Comune.

In via del Topo ora si può voltare pagina. Detto fatto e, oramai verso il ripristino di una delle vie che caratterizzano il quartiere, tutto sembra essere tornato alla normalità.

Cristiana Mapelli