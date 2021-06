Domenica 27 Giugno 2021, 05:04

CITTÀ CHE CAMBIA

Il Comune punta a lasciare spazio libero negli stalli del centro storico ricavando posti dedicati per le auto dell'ente all'interno del parcheggio Pellini. È la soluzione maturata nell'ambito del dialogo fra Saba e palazzo dei Priori relativamente ai lavori per la sistemazione del piano sopraelevato, annunciati da tanto ma non ancora scattati. Insieme alla soluzione salva-spazio per l'acropoli, il Comune ora torna anche sul capitolo dei tempi dei lavori che, una volta eseguiti, permetteranno all'area di sosta di tornare a lavorare a pieno regime. Una svolta attesa in particolare dall'asse di via dei Priori, che assieme a quello delle scale mobili, già rinnovate e operative, punta molto anche su questi lavori per rilanciare le presenze di perugini e turisti in quel versante di centro storico. I dettagli sulla questione dei lavori al parcheggio e sulla soluzione per le auto dell'ente è emersa nei giorni scorsi quando l'assessore Luca Merli ha risposto ad una interrogazione del consigliere Pd Francesco Zuccherini. Merli ha spiegato che il parcheggio di viale Pellini non fa parte della convenzione tra il Comune e Saba. Aspetto che ha comportato un diverso iter per i lavori. Nel corso del procedimento per l'intervento è però emerso che una parte del parcheggio è di proprietà comunale, elemento che ha reso necessaria una sospensione dell'iter per la gestione della situazione. «Inizialmente precisa il Comune - l'ipotesi considerata è stata quella di concedere la suddetta area comunale a Saba, ottenendo come contropartita la sistemazione dell'area verde situata nelle adiacenze della scala mobile. In un secondo momento, invece, è sopravvenuta l'esigenza del Comune di poter avere nell'ambito del parcheggio alcuni spazi da riservare alle auto comunali, evitando così di occupare stalli in centro storico che così resterebbero a disposizione degli utenti». Ma quando partirebbero gli attesi lavori? Merli non ha indicato una data precisa, ma ha spiegato che «contiamo di chiudere le trattative entro l'estate in modo da dare subito il via ai lavori». Sulla necessità di spingere per chiudere la pratica Fabrizio Croce (Ipp) che «anche in considerazione della auspicata riapertura, a breve, di San Francesco al Prato» invita «a velocizzare e a risolvere la situazione quanto prima perché Perugia aspetta questo parcheggio ormai da troppo tempo». Sono oramai anni che il piano rialzato è off limits (la chiusura scattò per motivi di sicurezza della struttura) per gli utenti dell'area di sosta a pagamento. La svolta sembra ora vicina. In occasione dell'inaugurazione delle scale mobili, il sindaco Andrea Romizi aveva assicurato una rapida riqualificazione per l'area della Canapina e per il piano sopraelevato del parcheggio a sbarra.

Riccardo Gasperini