Martedì 21 Dicembre 2021, 05:02

Il Comune fa i conti dei rapporti aperti con Cassa Depositi e Prestiti. Ieri mattina vertice a palazzo dei Priori tra il sindaco Romizi e gran parte dei dirigenti dell'area tecnica, oltre al vicesegretario Cesarini. All'incontro, secondo radio palazzo, ha partecipato per qualche minuto anche il deputato Emanuele Prisco.

Il sindaco Romizi ha inteso tirare la linea per fare il punto della situazione. Logico immaginare che si sia parlato anche della situazione dello stadio Renato Curi oltre che dei rapporti aperti con Cdp che per esempio all'operazione del recupero dell'ex Tabacchificio. Un punto necessario dopo che Cassa Depositi e Prestiti ha cambiato, a inizio estate, i suoi vertici. Ed è logico che palazzo dei Priori voglia capire fino in fondo quali siano le intenzioni della nuova governance. Soprattutto per la vicenda del nuovo stadio Curi, per cui Comune, Cdp e Credito Sportivo prima della pausa estiva, avevano trovato la quadra sull'impegno finanziario del Comune nell'ambito della realizzazione del nuovo stadio che porterà come nome quello vecchio.

Il vertice di ieri ha rimesso in fila tutte le iniziative di palazzo dei Priori e per una verifica da chiedere a Cassa Depositi e Prestiti su impegni e mosse per i progetti che interessano il futuro della città.