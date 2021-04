7 Aprile 2021

Due interventi strategici e un partita politica da alta tensione. Se ieri mattina a Roma nella sede dell'Anas, la stessa Anas, il Comune, la Regione, ed Eurocommercial hanno messo in piedi la strada per fare in modo che Nodino e l'ampliamento del centro commerciale di Collestrada si parlino, resta la partita politica che tocca scelte e rapporti di Regione e Comune. Nei prossimi giorni i rumor raccontano di un vertice con Tesei, Romizi e i partiti di centrodestra per capire come muoversi anche sul tema Nodino. Non è un mistero che quella bandiera la tenga altissima l'assessore regionale alle Infrastrutture, Enrico Melasecche. Non è un mistero che il mega progetto che sfiora aree Sic ed entra nella collina di Collestrada abbia aperto interrogativi tra i tecnici di palazzo dei Priori. Soprattutto perché il traffico che va verso il Raccordo da Collestrada non è traffico che va verso Perugia, ma verso Roma. E il rapporto costi benefici, nei mesi scorsi, l'ha messo sul tavolo anche Confagricoltura chiedendo, di fatto, un progetto mitigato.

All'incontro politico si arriva dopo quello di ieri dove i due soggetti principali della partita tecnica, Anas ed Eurocommercial (c'era il direttore Italia del fondo che ha in portafoglio centri commerciali, compreso Collestrada)hanno rimandato verifiche più specifiche a un tavolo tecnico al quale siederanno anche Comune (ieri rappresentato dal sindaco Andrea Romizi e dall'assessore all'Urbanistica, Margherita Scoccia) e la Regione(c'era l'assessore Enrico Melasecche).

Il Comune ha ribadito con forza che serve una soluzione tecnica per evitare il collo di bottiglia tra la E45 e il Raccordo. Così torna sul tavolo l'ipotesi del raddoppio della rampa (più terza corsia) per cui Anas aveva detto già un sì di massima con un intervento che andava a collegarsi con quelli previsti per il centro commerciale ampliato. Un'operazione, intorno allo svincolo di Collestrada, da circa 70 milioni di euro. Un intervento che era previsto indipendentemente dall'arrivo (poi saltato) di Ikea. A proposito di centro commerciale. Eurocommercial ha detto che il progetto si farà con un taglio di 25mila metri quadrati rispetto al progetto originario. Ma l'iter della variante dovrà ripartire da zero.

Luca Benedetti

