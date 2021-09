Giovedì 9 Settembre 2021, 05:02

Il Comitato spontaneo antipuzza di Villa Pitignano, Ponte Felcino, Bosco e Ramazzano va in pressing sulle istituzioni. Lo fa attaccando sulla «ripresa a pieno regime delle emanazioni odorifere pestilenziali provenienti dalla ditta Agriglor di Villa Pitignano, che di nuovo dunque infestano tutto il territorio a nord di Perugia». In una lunga nota il Comitato spiega che «come del resto da almeno vent'anni a questa parte, sono ormai giorni che fin dalle prime ore del mattino, e si intende dalle ore 4-5, la puzza di letame e di ammoniaca invade sistematicamente l'aria che siamo costretti a respirare». Parlando delle conseguenza, intese come «porte e finestre chiuse anche se è ripreso il gran caldo estivo» oltre che «vergogna ad invitare chiunque in casa», il Comitato parla anche di «malori provocati dalle nauseabonde esalazioni, oltre che, naturalmente, continuo e costante deprezzamento degli immobili di proprietà». L'affondo è diretto alle istituzioni: «Purtroppo, dopo anni di tenaci battaglie pur condotte da questo Comitato, le istituzioni restano sorde al grido di dolore che ci ostiniamo a lanciare in difesa del diritto della cittadinanza alla salute fisica e ambientale».