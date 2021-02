IL CASO

La costante ricerca della luce naturale rappresenta la firma di ogni mio lavoro scriveva di sé Riccardo Capecchi nel sito con cui il fotografo di Castiglione del Lago presentava i suoi scatti. La stessa luce che cercano di accendere oggi i suoi familiari, i genitori, il fratello, la fidanzata e concittadini lacustri, che hanno dato vita al comitato Verità su Riccardo, a quasi due anni di distanza dell'inizio del viaggio professionale in Perù, presto diventato un incubo. Dalla primavera del 2019 il fotografo umbro e i suoi compagni di viaggio sono trattenuti dalla polizia peruviana. Per abbattere i costi della trasferta si era intestato uno degli automezzi ma quel viaggio finì presto con la polizia peruviana che arrestò i suoi compagni di viaggio con l'accusa di traffico di stupefacenti. Lui non era con loro al momento dell'arresto e venne chiamato come testimone. La situazione si capovolse nei giorni seguenti alla sua deposizione quando il fotografo venne arrestato nonostante l'inconsistenza delle prove a suo carico tanto che fu, in seguito, rilasciato. Ha trascorso mesi, quasi un anno nel limbo della giustizia e lontano da casa ma Riccardo non è riuscito a lasciare il Sudamerica anche a causa dello scoppio della pandemia nel marzo dello scorso anno. Nel frattempo le cose sono peggiorate perché il magistrato che aveva seguito il caso è stato sostituito ed il nuovo titolare del caso ne ha chiesto la revisione anche per quello che riguarda il proscioglimento di Riccardo Capecchi. La situazione ancora oggi è molto intricata, ci stanno lavorando i suoi avvocati in Perù e quelli in Italia e a breve il Giudice per le indagini preliminari si dovrà pronunciare se lasciarlo libero oppure rinviarlo a giudizio. Al momento Riccardo ha l'obbligo di firma e non può abbandonare il suo domicilio in Perù. Per non far calare l'attenzione su una situazione che si sta trascinando nel dolore del fotografo umbro e dei suoi familiari è stato creato il comitato Verità su Riccardo composto da amici e parenti, coordinato dal consigliere comunale castiglionese Paolo Brancaleoni. C'è anche una pagina facebook che in poche ore conta già duemila iscritti in cui si continua a chiedere chiarezza e la liberazione di Capecchi. Così fanno anche i consigli comunali di Castiglione del Lago e Magione, coi due sindaci che hanno posato nella foto di fronte allo striscione dedicato a Riccardo chiedendo che venga subito fatto rientrare in Italia dopo due anni di forzata permanenza in Perù, paese con una giustizia molto diversa dalla nostra. Il comitato ha indetto una raccolta firme in molti esercizi commerciali lacustri e anche online su Change.org.

Gianni Agostinelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA