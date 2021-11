Domenica 21 Novembre 2021, 05:02

VITA DI CLUB

Il Club Perugia Host, secondo i canoni dell'etica lionistica, guarda al bene della società e lo fa promuovendo anche formule tese alla sostenibilità ambientale. È con questo spirito che il presidente, il professor Aldo Ranfa, ha organizzato una interessante ed originale conferenza-meeting che si è tenuta all'Etruscan Chocohotel, per trattare di: Organismi alieni: Il Podis come strumento per contrastare la globalizzazione di incroci pericolosi. Relatore il dottor Alessandro Maria Di Giulio, responsabile del Servizio Controllo Organismi Infestanti della Usl1. L'oratore, ha trattato il tema attraverso l'esame delle problematiche relative all'ingresso nei nostri ambienti naturali di nuovi organismi provenienti da altri continenti che si sono rilevati invasivi nei nuovi ambienti di sviluppo. «Tali organismi - ha riferito Di Giulio - come l'ailanto o albero del Paradiso, il Panace di Mantegazza, per le piante e la Zanzara tigre per gli animali, si stanno praticamente sostituendo piano piano alla flora e fauna naturale diminuendone la diversità biologica». L'esperto ha presentato il portale Podis, che regola la Disinfestazione per insetti e altri organismi di interesse sanitario della Usl e che è nato come risposta ai tanti cittadini che chiedono informazioni su come affrontare le diverse problematiche che derivano dalla presenza di insetti come scarafaggi, zanzare, calabroni, ma anche topi e piante pericolose presenti in casa, nei giardini o incontrate in passeggiate ed escursioni. «La richiesta di informazioni in argomento ha precisato il presidente Ranfa motivando la scelta del tema - è cresciuta negli ultimi anni, da quando sono aumentate le varietà di insetti e le conseguenze, spesso spiacevoli, di un incontro ravvicinato, complice una frammentazione dei modi di gestire l'attività di disinfestazione e derattizzazione sul territorio a causa del passaggio della stessa ai Comuni». Poi Di Giulio ha spiegato che il sito e il suo blog vogliono essere un offerta di informazioni e soluzioni del Servizio Disinfestazione della Usl 1 e di una rete di esperti del settore. La conferenza, ha suscitato notevole interesse tanto che numerose sono state le domande dei partecipanti, per avere chiarimenti su come affrontare nella quotidianità le problematiche legate alle nuove introduzioni legate ai cambiamenti climatici e al riscaldamento globale. Ranfa da esperto botanico ha voluto mettere in evidenza che il Podis, nato del 2015, è stato pensato proprio per risolvere queste problematiche, quindi solo una capillare divulgazione tra può sensibilizzare la popolazione sui nuovi scenari di cambiamento del clima. In chiusura della serata il presidente ha annunciato le nuove iniziative che intende realizzare come ad esempio il Clementina Day, finalizzato ad una raccolta fondi da devolvere alla Caritas diocesana a sostegno dei profughi afghani.

Luigi Foglietti