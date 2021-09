Sabato 4 Settembre 2021, 05:02

Il Centro socio-culturale di Castel del Piano torna a ospitare un autore esordiente e lo fa oggi pomeriggio dando spazio alla presentazione del primo romanzo di Mara Ercolanoni, Alla ricerca della felicità. L'appuntamento, organizzato da Riccardo Marchesi che introdurrà l'autrice, è alle 18 nella sede di via Pila, 7.

Un lavoro intenso nel quale Mara, nata proprio a Castel del Piano di Perugia e da qualche anno trasferitasi a Sansepolcro, si racconta anche negli aspetti più controversi del suo vissuto. «Un libro che volevo fortemente, nato per caso su stimolo di un amico fotografo che mi rivelò di volersi occupare delle copertine. Così, dopo aver pubblicato parti del testo in scrittura, che vedevo riscuotevano gradimento, ho deciso di finirlo e darlo alle stampe». Un po' romanzo, un po' biografia, in Alla ricerca della felicità (edito in forma indipendente) Mara non ha avuto timori nel raccontarsi.

LA RICETTA

«Una storia complessa (che si svolge anche a Perugia, ndr), per certi versi aggrovigliata che comprende anche le esperienze delle persone a me più care, in un percorso di crescita condivisa». Una ricetta per la felicità? «Più che altro l'invito a seguire le proprie passioni e a cercare sempre questo stato d'animo senza fermarsi mai. Trovare il proprio equilibrio, accettando anche il male che ti viene addosso dalla vita per cercare poi il bene».

Fa. Nu.