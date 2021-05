18 Maggio 2021

IL CASO

Eurochocolate, almeno per il 2021, lascia l'acropoli e diventa indoor all'Umbriafiere di Bastia. «Non so voi, ma noi ne abbiamo piene le scatole», twitta l'ideatore della kermesse autunnale Eugenio Guarducci e che ora diventa anche il claim e non solo torna ad ottobre (dal 15 al 24 ottobre) ma raddoppia a Pasqua (dal 7 al 10 aprile con A passo d'uovo). Protagoniste le scatole di latta, ovviamente piene di cioccolato. «Sarà quindi - aggiunge Guarducci - una sorta di Lascia&Raddoppia che, responsabilmente, abbiamo dovuto mettere in campo non rinunciando però alla nostra innata voglia di catturare l'interesse del grande pubblico che, il prossimo ottobre, sarà coinvolto in un'esperienza diversa dal passato ma certamente non meno intensa e coinvolgente».

UN ARRIVEDERCI

Così, dopo 27 anni, Eurochocolate dice temporaneamente addio alle centinaia di stand sparsi lungo corso Vannucci, piazza Italia e Matteotti, giardini Carducci e via Fani e Mazzini per traslocare a circa 15 chilometri dal capoluogo. Ad accompagnare l'annuncio di questa importante scelta arrivano, puntuali come sempre, una serie di esclusive immagini e un claim, scelti per richiamare l'attenzione delle migliaia di appassionati che nel 2020 hanno dovuto rinunciare al goloso evento: scatole in latta colme di cioccolatini, crema spalmabile, tavolette e l'ironica frase Ne abbiamo piene le scatole. L'opzione di Umbriafiere, presentata a Regione e Comune, nasce dell'esigenza di mettere in scena un'edizione straordinaria e nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza previsti per il settore fieristico, che ripartirà dal primo luglio.

IL CLAIM

«Durante questo ultimo anno - dichiara Eugenio Guarducci Presidente di Eurochocolate abbiamo contribuito all'incremento di cibo in scatola. Ogni volta che aprivo una scatoletta di tonno, di zuppa di cereali o di passata di pomodoro mi domandavo come mai il mondo del cioccolato non avesse mai fatto un uso convinto di questa tipologia di packaging, altamente sostenibile e concettualmente molto interessante». I tre padiglioni di Umbriafiere, accoglieranno altrettante aree tematiche (Chocolate Experience, Chocolate Show e Funny Chocolate), didattica, intrattenimento, degustazioni guidate, gioco, laboratori per bambini, animazione e un grande mercato del cioccolato con un servizio di controllo degli accessi accompagnato da, nemmeno a dirlo, golosi omaggi.

