Lunedì 25 Ottobre 2021, 05:01

IL CASO

Una serata iniziata in discoteca e finita direttamente al pronto soccorso. Quattro ragazzi vittime e protagonisti al tempo stesso degli eccessi, soprattutto legati al bere, che in pochi istanti portano a situazioni di altissima tensione spesso impossibili da fermare.

Proprio quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica all'esterno di un noto locale nella zona di Bastia. Botte tra giovani, una rissa che scoppia all'improvviso probabilmente senza motivazioni particolarmente importanti, ma che ha come inquietante conseguenza quella di quattro ragazzi costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della misericordia per le ferite legate alle botte prese.

Fortunatamente, secondo quanto si apprende, non si tratta di ferite gravi: i quattro giovani hanno infatti riportato contusioni giudicate tutte guaribili in pochi giorni, e dopo la fermata in ospedale per farsi curare e refertare hanno potuto prendere la via di casa alle prime ore di ieri mattina.

Ma, al di là dei pochi danni, la problematica resta. Quella di una movida che in molti casi smette di essere una «risorsa» per diventare una problematica anche e soprattutto di ordine pubblico. Dal centro storico all'hinterland, dai vicoli nascosti dell'acropoli ai locali, la situazione di tensione tra giovani e giovanissimi (ma non solo) sembra essere più evidente del solito, probabilmente anche a causa degli allentamenti alle restrizioni anti covid dopo mesi di chiusure e coprifuoco. Da segnalare anche come nella zona di Bastia qualche settimana fa sempre un locale notturno era stato chiuso per le continue risse.