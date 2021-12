Mercoledì 8 Dicembre 2021, 05:02

IL CASO

Un sopralluogo tecnico per valutare la possibilità di migliorare l'impianto elettrico e far rientrare così, almeno in via temporanea fino a una soluzione definitiva, la problematica del riscaldamento che non c'è. Anzi, non basta. Perché alla scuola materna Montessori di via Fonti Coperte, con 40 bambini in due sezioni, continua a rimanere sul tavolo la vicenda del blocco del teleriscaldamento e della soluzione tampone trovata nell'immediato dal Comune per non lasciare i bimbi al freddo. Il calo delle temperature ha però messo in luce che serve fare di più e dopo l'alzata di vice da parte dei genitori, qualcosa sembra stia cominciando a muoversi. Nelle scorse ore personale tecnico dell'ente ha preso visione della situazione per valutare un miglioramento dell'impianto elettrico. Un aspetto che permetterebbe di aumentare il numero di stufette in dotazione alla scuola. La mossa ah di certo fatto felici le famiglie, che però rimangono vigili sulla situazione. Nel senso che, se non si dovesse sbloccare nulla stretto giro, la protesta scattata oramai da tempo e andrà avanti. C'è anche chi ha pensato alla possibilità di passare alle carte bollate, ma si tratta solo di una ipotesi messa sul tavolo da qualcuno. Di certo c'è invece che qualche genitore ha deciso di tenere i bimbi a casa, perché il freddo aumenta, altri invece pensano di trasferirli altrove. Due aspetti inseriti in una lettera inviata in Comune nei giorni scorsi. Una richiesta di aiuto cui sembra stia arrivando, dopo il sopralluogo tecnico, una risposta.