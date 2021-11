Sabato 6 Novembre 2021, 05:02

Un livello di attacco molto serio, ma le cose stanno tornando alla normalità. Tanto che la situazione sarebbe attenzionata direttamente da Roma. Dopo che gli hacker hanno mandato in tilt il sistema informatico del Comune, ieri sono state ripristinate gran parte delle funzioni dell'ente. La parte più delicata, che è anche quella ancora in corso, è invece quella della messa in sicurezza dei dati e il graduale ripristino di tutti i servizi. I PIRATI A quattro giorni dal lancio dell'allarme ora la situazione si sta delineando e si sta facendo chiarezza, anche grazie alle indagini della polizia postale. L'attacco sferrato è quello, di tipo ransomware, partito attraverso il cosiddetto dark web con l'obiettivo di bloccare l'attività di alcuni server dell'amministrazione locale. Per evitare il peggio, nelle scorse ore i tecnici informatici hanno provveduto a isolare i vari sistemi per evitare che il virus si potesse diffondere. Sul fronte richiesta di riscatto, si tratterebbe solo di un messaggio via web al Comune con l'invito a collegarsi nella rete oscura. Messaggio su cui, ovviamente, i tecnici informatici del Comune non hanno mai cliccato. Ed è proprio in questa fase che, solitamente, avviene la richiesta del riscatto. LE INDAGINI Trattandosi di infrastrutture critiche in fatto di dati, perché istituzionali, l'attenzione è massima. Le indagini vanno avanti da mercoledì e sono blindatissime e vedono impegnati gli investigatori della polizia postale di Perugia diretta da Michela Sambuchi. In ballo non c'è solo lo stop alla macchina amministrativa del capoluogo ma, e soprattutto, ci sono una pioggia di dati. I SERVIZI Il lavoro della task force dell'ente, messa in piedi a poche ora dal palesarsi dell'attacco dei pirati informatici, è tutto sul ripristino di tutti i servizi, sia esterni che interni, del sistema. Dopo la ripartenza di alcuni servizi del Comune, come l'anagrafe, l'edilizia e il commercio, i pagamenti con pago Pa, le pec, le funzioni dell'albo pretorio. L'obiettivo della task force comunale è ovviamente quello di ripristinare tutte le funzioni al più presto e non protrarre ulteriori disagi anche nei confronti dei cittadini. C'è infatti chi aveva preso da tempo appuntamenti negli uffici comunali per svolgere varie pratiche e, a causa del sistema in tilt, è stato costretto a ritornare a casa a mani vuote. I PRECEDENTI Un fenomeno, quello degli attacchi hacker agli enti, sempre più frequente. Solo due anni era stata presa di mira la rete e i computer degli uffici del Broletto della Regione che hanno trovato la risoluzione al problema dopo diverso tempo. Solo per citare qualcuno dei più noti, questa estate era toccato alla Regione Lazio, con qualche danno, e il Comune di Brescia e due anni fa venne presa di mira anche la Regione Umbria.

Cristiana Mapelli