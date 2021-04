15 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

Un altro esame con l'aiutino e la segnalazione per «condizionare gli esiti di una procedura concorsuale». Con condotte che concorrono a «suffragare la tesi della persistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidivanza». Queste le motivazioni per cui il tribunale del riesame ha detto no alla revoca della sospensione dall'incarico per otto mesi di Stefania Spina, la professoressa dell'Università per stranieri accusata di aver rivelato le domande dell'esame a Luis Suarez in occasione della prova per ottenere il livello B1 di italiano necessario per la cittadinanza.

I giudici Giuseppe Narducci, Alberto Avenoso ed Emma Avella avevano come noto pronunciato una sentenza di rigetto alla richiesta avanzata da David Brunelli, legale della Spina, con tanto di condanna al pagamento delle spese. Una decisione pesante, che aggrava la situazione della docente, ex dirigente del Cvcl della Stranieri, ormai da mesi senza stipendio. Il Riesame, dopo aver ricordato la posizione della procura contraria al rigetto, ha sottolineato la linea difensiva: il professor Brunelli ha spiegato fermamente l'insussistenza del pericolo di reiterazione delle condotte contestate, soprattutto dopo le dimissioni dalla direzione del Centro di valutazione linguistica. Ma i giudici hanno invece fatto proprie le considerazioni per cui Spina ha commesso la rivelazione proprio in qualità di professoressa. Evidenziando come «la disinvoltura e l'assenza di remore manifestate nel recepire la sollecitazione alla predisposizione della prova d'esame fittizia sostenuta da Suarez, sono indicative dell'attitudine dell'indagata a porre in essere condotte di analogo tenore». Da qui, il richiamo a un altro esame di lingua italiana sostenuto negli stessi giorni da una studentessa raccomandata via messaggio all'esaminatore o la segnalazione per una partecipante a un concorso, come emerso dalle indagini della guardia di finanza. Una ricostruzione contestata dalla difesa che ora potrebbe rivolgersi alla Cassazione, come già fatto dall'ex direttore generale Simone Olivieri, assistito dall'avvocato Francesco Falcinelli, che aspetta la notifica della decisione.

Egle Priolo