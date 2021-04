26 Aprile 2021

IL CASO

UMBERTIDE Va a recuperare il pallone, precipita dal tetto. Gravissimo. Drammatico epilogo di un pomeriggio di divertimento. Un bel sole e temperatura primaverile, a Pierantonio. L'ideale per una partitella tra amici. In quattro si ritrovano nel piazzale della Iuma, un'ex fabbrica di mattonelle ad una manciata di metri dalla stazione ferroviaria. Oltre la recinzione che delimita l'area dall'azienda, iniziano a palleggiare. Uno ha 33 anni ed un passato di gravi problemi fisici e familiari, uno ha 28 anni, un paio sono diciottenni. Generazioni fra loro diverse, ma il pallone è da sempre un collante molto forte. Ridono, scherzano, si sfidano a dimostrare chi è più bravo, lontano dalla gente del posto che sa (o crede di sapere) sempre tutto di tutti, ma che nella circostanza si chiude in un silenzio colmo di incredulità e dolore. Ad un certo punto un calcio più forte del normale o forse troppo sghembo innesca la tragedia, sotto certi aspetti incomprensibile. Il pallone finisce sul tetto del capannone che fu della Iuma, dismesso da tempo immemorabile. Del recupero si occupa il 33enne. Non si sa perché sia toccato a lui. Forse, com'è abitudine in cortile, il pallone lo va a riprendere chi lo butta lontano. Forse, essendo il più grande, in teoria il più esperto ed accorto, potrebbe aver pensato di tenere lontano gli altri da eventuali pericoli. La struttura dimostra per intero i danni provocati dagli agenti atmosferici e, plausibilmente, dai vandali. Mura sgretolate, vetri alle porte ed alle finestre disintegrati, ferri dell'armatura spuntano da alcune colonne. Per analogia vien da pensare che anche la copertura convessa del fabbricato non sia in condizioni migliori. Un dettaglio non insignificante di fronte a quanto accade in un attimo. Il ragazzo sale, mette il piede sul lucernario che dava luce al laboratorio sottostante. La vetrata va in frantumi. Con ogni probabilità il poveretto abbozza un disperato tentativo di trovare un qualcosa cui aggrapparsi. Piomba al suolo da un'altezza di otto, nove metri. L'impatto sul pavimento è devastante. Disperati, sotto choc gli amici chiamano i soccorsi. Arrivano i carabinieri ed il 118 dall'ospedale di Umbertide, distante una decina di chilometri. Vista la gravità e complessità del quadro clinico, il personale dell'ambulanza decide l'immediato trasferimento in codice rosso al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Riserva di prognosi e ricovero in terapia intensiva per i traumi riportati nella caduta. Appena il mese scorso l'edificio dell'incidente ed il relativo cortile erano stati argomento di un botta e risposta tra Pd e vicesindaco. I consiglieri dem avevano annunciato un'interrogazione sostenendo che «a Pierantonio ci sono costruzioni ferme da anni ed altre in abbandono, edifici semi pericolanti, strade bisognose di interventi urgenti», chiedendo, fra l'altro se il comune fosse a conoscenza di sviluppi per l'area ex Iuma. Velenosa la risposta di Annalisa Mierla, pierantoniese doc: «Abbiamo fatto fin troppi interventi se confrontati con lo standard cui ci avevate abituato».

Walter Rondoni