Giovedì 19 Agosto 2021, 05:01

IL CASO

UMBERTIDE Lo strano caso dello stadio Città di Torino. Costruito sul terreno donato dalla famiglia Agnelli, per tanti anni tempio del calcio locale (qui la Tiberis Calcio conquistò la sua prima serie D), oggi è di fatto inutilizzabile e abbandonato. Almeno fino a quando il Comune non avrà terminato la riqualificazione e ristrutturazione dopo averne acquisito il possesso. Il nodo è tutto qui. L'ente ne ha avuto l'uso in forza di una convenzione scaduta il 31 dicembre 2018. Fino a quel giorno non sono mancate la manutenzione straordinaria e l'adeguamento per l'omologazione. Al momento di rinnovare l'atto sono emerse difficoltà forse impreviste e insuperabili per vie normali. La Tiberis srl, omonima ma terza rispetto alla Tiberis Calcio, è proprietaria del Città di Torino, ma dalla fine degli Anni Settanta non ha più depositato bilanci, non risulta estinta anche se di fatto non è attiva. I soci elencati nell'atto costitutivo sono deceduti o irreperibili e gli organi statutari (assemblea dei soci, amministratori) non più operativi. Tale situazione impedisce al Comune di relazionarsi con la controparte per mancanza dell'organo amministrativo, cioè del soggetto legittimato ad assumere decisioni sulla struttura. Perciò la Giunta Carizia ha deliberato di incaricare il Servizio Progettazione opere pubbliche dell'Ente per la predisposizione di un progetto di opera di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, prendendo atto ai fini del procedimento espropriativo della perizia estimativa predisposta dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Perugia per la valutazione del più probabile valore di mercato dell'impianto, fissato in 320mila euro. Intanto, lo stadio subisce lo stallo in cui si trova. Qua e là comincia a cedere la recinzione esterna, in tribuna segni di un falò, erba alta ed ingiallita ha ormai ingoiato il rettangolo di gioco. Del passato restano la targa ricordo dell'amichevole con la Juventus ed un cartellone che suona beffardo: Benvenuti allo stadio Città di Torino.

Walter Rondoni