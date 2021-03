IL CASO

Tutto fermo, almeno per il momento, nella gestione delle biblioteche comunali. Nessun cambiamento almeno fino al 26 marzo, secondo quanto deciso da palazzo dei Priori che con una determina della dirigente al personale, ha dato atto di proseguire, per una spesa massima di 15mila euro, con la gestione della biblioteca biblionet comunali affidata al servizio Conser. La determina dirigenziale è arrivata dopo la sentenza pubblicata venerdì dal Tar dell'Umbria che ha annullato l'aggiudicazione della gara con cui, alla fine del settembre scorso, il Comune aveva affidato il sistema bibliotecario comunale alla società cooperativa Conser. La magistratura amministrativa ha disposto il subentro nel servizio della coop Abn, seconda in gara che, sollevando dubbi sulla capacità economica e finanziaria della coop prima in graduatoria, nonché sul forte ribasso offerto e sugli impegni assunti dall'aggiudicataria rispetto alla clausola sociale relativa al personale, ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione, del contratto e la possibilità di subentrare. La gara per l'affidamento è stata indetta a fine 2019 e, dopo l'aggiudicamento, palazzo dei Priori ha dato l'ok all'aggiudicazione ma, a fine ottobre, è arrivato il ricorso di Abn. Ora nell'attesa della decisione del Consiglio di stato, come richiesto da Conser, e per evitare il susseguirsi di gestioni, il Comune ha deciso di proseguire con l'attuale gestione.

Cri. Map.

© RIPRODUZIONE RISERVATA