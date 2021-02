IL CASO

Tutti liberi a Perugia, o quasi, in quello che potrebbe essere l'ultimo sabato arancione prima del tutti chiusi da lunedì con il ritorno in zona rossa. In molti si sono concessi una passeggiata e uno sguardo alle vetrine per gli ultimi giorni dei saldi.

ZTL BLINDATA

Ieri il centro storico, complice il bel tempo con temperature quasi primaverili, si è riempito di cittadini a passeggio, quasi fosse una giornata normale, ma anche di tante auto. Tant'è che intorno alle 17 la polizia municipale ha dovuto chiudere alle auto l'ingresso all'acropoli da largo Cacciatori delle Alpi, per evitare il formarsi di serpentoni di veicoli in viale Indipendenza. Gli unici autorizzati a salire in centro sono stati i residenti e ovviamente gli autobus verso piazza Italia.

Corso Vannucci, via Baglioni, piazze Italia e Matteotti, ma anche le viuzze dell'acropoli, sono state le sorvegliate speciali di questo fine settimana, a quasi un anno dall'emergenza Covid. Il primo cittadino Andrea Romizi insieme all'assessore alla Sicurezza Luca Merli hanno più volte fatto passaggi su e giù per corso Vannucci per monitorare la situazione. In tanti hanno approfittato della splendida giornata per una ultima passeggiata all'ombra dei palazzi storici perugini per un caffè, rigorosamente da asporto, o una coppetta di gelato. Davanti alle gelaterie, infatti, non sono mancate le file di persone che pazientemente attendevano il proprio turno. Ma il senso della responsabilità sembra aver prevalso sul tutto e, anche se quello di ieri è stato un centro affollato, oltre a qualche controllo di routine non c'è stato niente da segnalare. Famiglie, certo, ma tantissimi giovani che in mini gruppi presidiavano le varie pizze dell'acropoli, unico sfogo di intrattenimento e quel poco di socialità consentito. In tanti si sono dati appuntamento per due chiacchiere lungo il belvedere in cima a viale Indipendenza (i giardini Carducci sono stati chiusi dopo l'ordinanza del sindaco Andrea Romizi, come anche le scalette del duomo di San Lorenzo e quelle di palazzo dei Priori) e in piazza Italia. Tutto sotto l'occhio vigile delle varie pattuglie dei vigili. Dalle 18, orario in cui i bar devono chiudere, lungo corso Vannucci si sono posizionati uomini dei carabinieri e della protezione civile, per vigilare al corretto e scrupoloso rispetto delle normative anti coronavirus. Tra i luoghi preferiti dai giovanissimi, e forse anche meno controllati, San Francesco al prato. Anche quando il sole è tramontato e le temperature di febbraio tornano a farsi sentire, più gruppi, sparsi per tutto il prato e a distanza di sicurezza, hanno trascorso qui gran parte del pomeriggio e qualcuno ha anche accennato qualche passo di danza con un sottofondo musicale diffuso da un telefonino. Tra i luoghi preferiti dai giovanissimi, anche i vicoli lungo via Maestà delle Volte, dove poter fare due chiacchiere lontano da occhi indiscreti. Con la chiusura dei bar alle 18 il via vai e piano piano diminuito anche per lo scattare del coprifuoco alle 21. Intanto, nel pomeriggio, le centrali della polizia municipale di Madonna Alta ma anche quello lungo corso Vannucci, sotto il palazzo comunale sono state liberate e sanificate.

SFIDA NEI PARCHI

«Il nostro è un gesto voluto». Mentre la città si prepara alla zona rossa, nuovo episodio di mancato rispetto delle regole al Chico Mendez. Ancora una volta gruppi di ragazzi hanno lasciato al parco rifiuti di una cena da asporto. Stavolta però c'è stata anche una ulteriore beffa. Il volontario dell'associazione Natura Urbana che anche ieri con dedizione si stava occupando della pulizia del parco, quando ha invitato i ragazzi ad usare i cestini, si è sentito dire che quello di lasciare tutto sul tavolo era un gesto voluto. Il tutto con fare arrogante, spiega Daniele Ercolani, il presidente dell'associazione che ha manifestato solidarietà al volontario dell'associazione vittima di «un episodio inaccettabile».

Cristiana Mapelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA