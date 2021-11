Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:05

Tre giorni di passione, da venerdì fino a lunedì mattina lungo la E45. Chiude lo svincolo di Ponte San Giovanni (quello all'altezza del Park Hotel) per chi va verso Cesena per lavori sulla pavimentazione che l'Anas non può più rimandare.

«Il traffico in ingresso-spiegano da Anas- potrà entrare sulla E45 in direzione Roma e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Balanzano o, in alternativa, utilizzare in ingresso lo svincolo di Collestrada. Il traffico in uscita potrà utilizzare gli svincoli di Balanzano e Ponte San Giovanni/via Adriatica o, in alternativa, proseguire in direzione Cesena e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Collestrada». Logico che si preveda una situazione critica, anche sulla viabilità interna. I nuovi lavori (Anas tenterà di chiudere il cantiere domenica) arrivano nei giorni in cui è caldissimo il dibattito su Nodo e Nodino.

Per Italia Nostra è «deplorevole la soluzione della Regione Umbria». «Utilizzando-sostiene l'associazione ambientalista- impropriamente i fondi europei, la Regione si accinge ad affrontare nel modo peggiore uno dei nodi di traffico più congestionati del centro Italia». Secondo Italia Nostra, si sarebbero potuto e dovuto fare altro: «Allestire una metropolitana regionale di superficie efficiente ed ecologica valida almeno per gran parte del flusso pendolare, applicare un pedaggio ai camion sulla E45 riequilibrando flussi con la A1 e la A14; ripristinare un valido servizio di treni merci, migliorare alcuni punti critici del Nodo perugino.

Invece la politica regionale, col supporto di ministeri, di Anas e dei partiti nazionali, si accinge a spendere cospicue risorse per una nuova arteria superstradale male individuata, che peraltro attraversa l'area del borgo e del bosco di Collestrada tutelata da plurimi vincoli ambientali, grazie ai quali la stessa regione negli anni ha goduto di molti fondi europei che ora dovrebbe restituire. Una contraddizione che porterà a penali europee ed esclusione da futuri analoghi finanziamenti». Italia Nostra contesta anche i 92 milioni del Pnrr per il Brt perugino.

Intanto, nei giorni scorsi, si è riunito il Comitato Chi salverà Ponte San Giovanni? per tracciare le grandi linee del percorso che intende adottare per difendere gli interessi dei cittadini di Ponte San Giovanni sulla questione del Nodo. I due portavoce, Fausto Cocciari e Luigi Ercolani, si sono confrontati con i residenti. «Il percorso più convincente-dice il Comitato-passa attraverso la realizzazione del Nodino in una prima fase, seguita necessariamente dal completamento dell'intero Nodo di Perugia, che alleggerirebbe i flussi di traffico non solamente su Ponte San Giovanni, ma sull'intero tratto del raccordo autostradale che conduce a Bettolle».

