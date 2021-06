2 Giugno 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

TODI «Non sono un untore» grida a gran voce don Giuliano Pagliaricci a chi lo aveva accusato di aver celebrato le due messe della Domenica delle Palme con il Covid mettendo a rischio il popolo dei fedeli. «Non sapevo di essere in quella condizione spiega a guarigione completa - e comunque, anche se ho creato un po' di ansia, nessuno è stato infettato da me, checché se ne dica». Poi aggiunge: «Nel benedire le case, secondo le indicazioni degli uffici preposti, porta a porta, non ho compiuto nulla di illegale». La sua difesa d'ufficio la ha affidata ad una lettera il cui incipit è: «Io, sopravvissuto al Covid nella grazia del Signore», poi utilizzando il linguaggio della Bibbia prosegue ricordando: «Nella prova fiorisce il mandorlo». Nel linguaggio biblico, infatti, il mandorlo in fiore indica il coraggio, la costanza, ma anche l'annuncio, la stessa profezia che l'inverno è finito e sta arrivando una stagione nuova. «È proprio questa l'esperienza che credo di aver fatto spiega - dal giorno in cui, il 31 marzo scorso, ho scoperto di essere positivo al Covid. Era proprio il tempo dei mandorli in fiore, un po' dopo, ma ugualmente importante, poiché la malattia ha interrotto la mia primavera, stendendomi per un mese a letto, di cui 15 giorni con la maschera a pressione. La polmonite bilaterale è peggiorata per i primi tre giorni, poi i polmoni hanno ricominciato a compiere la loro funzione. Non avevo paura vera e propria, sempre tanta fiducia, ma una leggera ansia compariva ogni tanto chiudendomi lo stomaco». «È per questo chiude - che desidererei che si facesse più attenzione ad autorizzare manifestazioni no-Vax e no-Covid». Don Giuliano non dimentica chi l'ha assistito e curato e estende affettuosi ringraziamenti ai medici, gli infermieri, a tutto il personale sanitario dei reparti Covid dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e dell'ospedale da campo militare. Con precisione ringrazia i medici civili Massimo Mannarino, Vanessa Bianconi, Ettore Marini, Jessica Fusaro, Samuele Settimi, Valentina Zullo, Filippo Figorilli, Marco Braca, Francesco Giglioni, Silvia Cardinali. Poi gli ufficiali medici Antonio Maurizio Saponaro, Michela Mita, Giuseppe Lucarelli, Pierluigi Rocco, Francesca Romana Amorosi, Martina Mariani, Vittorio Carlino. Inoltre il medico di famiglia Gianpaolo Marcucci, le farmaciste Sara e Serenella della Farmacia Trotta. Nell'elenco analitico dei ringraziamenti non mancano la sorella Dea, i parenti e gli amici.

IL CASO OSPEDALE

Per domenica alle 10, sul piazzale antistante l'ospedale di Pantalla, è indetta una manifestazione promossa dai Comitati di cittadini in difesa dell'Ospedale della Media Valle Tevere, per rivendicare il diritto al rispetto di chi ha subito gravi disagi dalla chiusura del presidio. Per più di un anno, 55 mila cittadini hanno dovuto rinunciare alla struttura sanitaria di territorio. La restituzione e il ripristino dei servizi con un minimo di miglioramento rispetto alla situazione pre-Covid 19 diventa un atto dovuto da parte della Regione.

Luigi Foglietti