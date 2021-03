23 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

TODI La soluzione dell'annoso problema dell'ascensore su rotaie, che collega lo strategico parcheggio di Porta Orvietana con il centro storico, era attesa da lungo tempo. Anche alla luce del fatto che i disservizi sono frequentissimi in quanto l'impianto, fin dalla sua istallazione, è più fermo che in uso a causa dei frequenti guasti, guasti difficilissimi da riparare in quanto essendo un sistema sperimentale, non si trovano pezzi di ricambio. Ora è bastato l'annuncio della amministrazione comunale per una possibile risoluzione del problema con il cambio di sistema, trasporto non più su rotaie, ma con un doppio ascensore tradizionale, che si è scatenata la bagarre. Analizzando lo schieramento politico che si sta opponendo, si può sostenere che è mezza città che non vuole questa soluzione, e a conti fatti avendo il centro destra, vinto le elezioni per soli 13 voti, dovrebbe ascoltare anche la minoranza. Il primo ad alzare la voce Floriano Pizzichini di Todi Civica, che nel ritenere il nuovo ascensore inadeguato e poco funzionale, ricorda: «Noi di Todi Civica, già nel maggio del 2019 annunciammo la nostra contrarietà ad un progetto che prevedesse la realizzazione di un nuovo ascensore, soprattutto alla luce delle storiche difficoltà e dei disagi crearti dalla navetta del parcheggio di porta Orvietana». «Il rendering presentato in queste ore prosegue Pizzichini - ci mostra un progetto che riteniamo non si inserisca in alcun modo nel paesaggio tuderte, andando a modificare uno degli scorci più belli d'Italia e fra i più visitati della nostra città. Un progetto che, temiamo, non risolverà in alcun modo gli annosi problemi di accesso al centro storico, sia per la sua collocazione logistica, sia per la capacità funzionale, sia per la possibilità di supplire a quella che per noi rimane la soluzione più ovvia: le scale mobili». «Poi spiega: una scelta che penalizzerebbe via Ciuffelli, una delle poche realtà in cui permangono attività commerciali e ristoranti, se come annuncia l'amministrazione comunale si inviteranno i visitatori a transitare dalla Valle bassa. Una scelta scomoda per gli studenti che si dovranno recare a scuola in centro». L'altro no lo afferma Umberto Magni a nome del Pd: «Un provvedimento oneroso per i cittadini contribuenti che, oltre a non risolvere i problemi strutturali della città, deturpano pure il nostro splendido paesaggio. Nel caso specifico, uno degli angoli più belli della città e, senza alcun dubbio, uno degli skyline più suggestivi dell'Umbria intera e il fatto che la Soprintendenza abbia autorizzato, per ora, tale progetto non lo rende, automaticamente, utile ed appropriato. Un impianto collocato in una posizione di difficile accessibilità, con una capienza ridotta di una dozzina di persone, distante dal parcheggio con la navetta e che, come punto di arrivo sotto i giardini Oberdan, vede pure la presenza di un tratto di strada composto da due tornanti molti ripidi».

Luigi Foglietti