Lunedì 27 Dicembre 2021, 05:01

IL CASO

TODI La città riavrà il suocentro vaccinale, probabilmente a Pantalla poco distante dall'ospedale. Parola di Adriano Ruspolini (foto), il vicesindaco che ha seguito le vicende del primo centro istituito nella palestra della scuola di Ponterio che ora, dopo una sanificazione, sarà finalmente affidata ai legittimi destinatari. Praticamente senza un presidio sanitario certo come l'ospedale comprensoriale di Pantalla i cittadini si attendono per lo meno questo punto per tutelare la propria salute. La sanità regionale, cui spetta la gestione della cosa, avrebbe chiesto la disponibilità dell'amministrazione comunale ad attivarsi per la rapida soluzione della questione. «Per la metà di gennaio ce la dovremmo fare annuncia Adriano Ruspolini stiamo contattando medici e personale sanitario che sia disponibile ad offrire la sua disponibilità per gestire il centro almeno per tre mesi, ma questa volta chiediamo fermamente alla Regione, alla luce dell'impegno profuso dal personale nella prima tornata, circa 35mila vaccinazioni effettuate, almeno un rimborso spese, per non trasformare il volontariato in vero e proprio sfruttamento». «Visto che per la Regione sarebbe difficoltoso pagare rimborsi spese, la formula spiega Ruspolini - potrebbe essere quella di finanziare la protezione civile, che gestirebbe i rapporti». Resterebbe da definire la nuova location, ma il vice sindaco ha la soluzione pronta: «Abbiamo individuato una struttura pubblica di Pantalla, quella dove sono ospitati gli uffici distaccati dello Stato civile, e per l'ampliamento degli spazi necessari spiega abbiamo pensato ad una tensostruttura».

Luigi Foglietti