Domenica 24 Ottobre 2021, 05:02

IL CASO

TODI Il cavalcavia di Petroro va abbattuto o completato? Questo l'enigma che divide i cittadini di Todi e dintorni, potenziali fruitori del viadotto su una strada solo progettata. L'interesse sul cavalcavia, ormai sopito da decenni di inutilità che l'avevano relegato all'oblio, si è riacceso quando la Regione Umbria ha comunicato di aver individuato vari tratti di strada dove intervenire. Tra questi, il tratto che nel linguaggio tecnico-burocratico è contrassegnato con BC ove insiste un viadotto a volte denominato Montorsolo, più spesso Petroro.

La comunicazione di una presa di posizione nei confronti dell'opera da parte della Giunta Tesei che finalmente intende affrontare il problema e dispone per i relativi interventi sostenendone i costi, ha dato grande soddisfazione ad Etab, l'Ente tuderte assistenza e beneficenza, proprietaria dei terreni dove insiste il viadotto, che da anni cercava una soluzione. Infatti l'ente, non solo lamentava le incompiute procedure di esproprio, ma anche di doversi far carico del continuo ripristino delle aree con sgombero di rifiuti di vario genere abbandonati da passanti ben poco attenti alla pubblica utilità e decoro. Alla fine chi la vincerà? Infatti ci sono alcuni che sostengono che l'abbattimento sarebbe un costo alto e inutile optando per il ripristino dell'opera, non considerando che proprio l'abbattimento rappresenterebbe il costo minore.

Luigi Foglietti

