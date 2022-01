Lunedì 3 Gennaio 2022, 05:01

IL CASO

TODI E se la discriminante per aggiudicarsi l'ambita poltrona di primo cittadino fosse proprio l'ospedale? Ospedale inteso, ovviamente, nei diversi livelli e nelle differenti possibilità di operatività, a partire dalla sopravvivenza tout court, all'attività a scartamento ridotto o alla temutissima trasformazione in covid hospital. Un messaggio molto preciso diretto a Ruggiano lo hanno spedito, in questi giorni, i comitati a difesa dell'ospedale della Media Valle del Tevere che, dopo aver testimoniato tutta la loro indignazione per l'eventuale nuova trasformazione in covid, hanno minacciato azioni forti. E a giudicare dalle presenze all'ultima manifestazione che spaziano dai simpatizzanti del Pd come Paolo Ferracchiati, a quelli della Lega come Toni Aiello, il fronte elettorale sembrerebbe molto ampio.

Ma a turbare i sonni di Ruggiano non è solo la sorte del nosocomio, ma anche la situazione della coalizione che lo sostiene. Se c'è tranquillità in Forza Italia e Fratelli d'Italia, c'è grande fermento nella destra estrema che, per una parte, ha trovato una trasformazione dalla poco comoda Casa Pound a Todi Tricolore, una operazione condotta da Leonardo Mallozzi, mentre per la parte rimanente non ci sarebbero più le condizioni ideologiche per sostenere il sindaco. Non va bene nemmeno per la Lega, ormai divisa in quella ortodossa salviniana e quella scissionista di Per Todi con Ruspolini.

Luigi Foglietti