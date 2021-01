IL CASO

Sulla gestione delle pratiche presentate dai cittadini relative al Superbonus 110% spuntano problemi e tempi lunghi. Ad entrare nel dibattito sono anche i consiglieri dei gruppi di centrosinistra a palazzo dei Priori, con Francesco Zuccherini (Pd) primo firmatario di una nota.

«Il Superbonus, agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio adottato dal Governo Italiano nel 2020, rappresenta un'azione fondamentale per il nostro paese e la nostra città. Non possiamo permetterci di perdere questo treno. Si riscontra nei comuni, in particolare a Perugia, una grande difficoltà nello smaltire le pratiche di richiesta di accesso agli atti, finalizzate all'acquisizione della certificazione di conformità urbanistica». Secondo i gruppi consiliari «questi ritardi potrebbero causare un pericoloso imbuto che potrebbe compromettere questa interessante iniziativa». Saranno così messe sul piatto proposte per agevolare l'iter di gestione delle pratiche. «Chiediamo di dare estrema priorità a queste pratiche in questa fase di sovraccarico di richieste, di aumentare l'organico con mobilità interne e messe a disposizione, di intercettare le risorse previste dalla legge finanziaria per il 2021 per l'assunzione a tempo determinato del personale da impegnare per velocizzare le pratiche del super sisma ed eco bonus. È evidente che questa sia un'opportunità quasi irripetibile per intercettare una parte della ripresa economica della città».

