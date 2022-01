Lunedì 17 Gennaio 2022, 05:03

IL CASO

Slalom gigante tra le buche. Ogni giorno, da oltre due anni, e la pazienza giorno dopo giorno finita tra una voragine e l'altra. Assieme a gomme e sospensioni. Perché in certi punti, raccontano i residenti, è praticamente impossibile trovare spazio e modo di non finirci dentro. Benvenuti a San Sisto, nell'area compresa tra via Rossini, via Monaco, via Antonioni e via Cilea. Ma le problematiche, raccontano nel quartiere, si estendono anche alla parte di viale San Sisto che conduce fino alla zona industriale di Sant'Andrea delle Fratte e anche lungo via Cimarosa. Insomma una porzione importante di quartiere, e anche le vie apparentemente secondarie rappresentano comunque strade trafficate non solo per la presenza dei residenti ma anche da tanti automobilisti perché di raccordo per andare verso Centova, la zona di Settevalli o quella a cavallo tra i comuni di Perugia e Corciano. «Sono strade in condizioni pietose», raccontano i residenti, e in effetti la grandezza e anche profondità delle buche in entrambe le carreggiate, oltre a segni evidenti di come l'asfalto si sta spaccando, danno ragione alle proteste di chi vive nel quartiere. In alcuni tratti di queste vie, e in particolare via Rossini, via Monaco e via Antonioni, c'è un'ulteriore problematica rappresentata dalle radici dei pini che creano rigonfiamenti dell'asfalto per cui diventa disagevole anche parcheggiare. «Lasciamo perdere è il commento di un uomo che abita proprio in via Rossini qui l'unico modo è comprare un mezzo cingolato». «Non ci sono soltanto queste zone in queste condizioni racconta una ragazza perché la condizione delle strade a San Sisto è un disastro quasi totale». Al punto che, raccontano ancora i residenti, sono in parecchi ad aver riportato danni alle proprie auto anche negli ultimi mesi anche a causa delle buche. Persino un carro funebre durante un funerale. «A momenti e ci lasciavo non una, ma tutte e quattro le ruote in queste buche», sottolinea un altro residente. Una situazione tale da rendere necessario un sopralluogo da parte dell'assessore comunale alle Infrastrutture, Otello Numerini, che nei giorni scorsi si è recato in queste vie su invito del consigliere comunale Nicola Volpi proprio allo scopo non solo di farlo rendere conto di persona dello stato dell'arte, ma anche per parlare con la gente del posto. Una residente, attraverso i social network, ha raccontato: «Ho parlato con l'assessore in quanto ho avuto ingenti danni all'auto. Ho chiesto non risarcimento, ma risanamento. La sua risposta chiara e assolutamente cortese è stata che non ci sono i soldi».

Egle Priolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA