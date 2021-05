8 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

Si danno pericolosamente alla fuga cercando di seminare la polizia ma vengono localizzati dalla squadra volante e dal reparto prevenzione crimine Umbria-Marche. Scatta la denuncia per tre uomini. Personale del Reparto Volanti della Questura di Perugia, diretto dal commissario Monica Corneli ha proceduto al controllo di un'auto con tre uomini a bordo in zona Castel del Piano. Il conducente del veicolo avendo percepito l'avvicinamento della pattuglia ha improvvisamente accelerato dando così il via ad una fuga a tutto gas cercando di far perdere le proprie tracce. Il centro abitato, divenuto scena dell'inseguimento, ha costretto la Volante alla massima prudenza nel condurre la caccia ai fuggiaschi al fine di evitare epiloghi drammatici per gli altri utenti della strada e per i pedoni. Dopo un intenso inseguimento i tre hanno abbandonato l'auto proseguendo la fuga a piedi riuscendo a nascondersi dietro un edificio nelle vicinanze. Gli agenti delle Volanti, in sinergia quelli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, hanno circoscritto la zona e hanno localizzato i tre.

All'atto del controllo i fuggitivi, che non riferivano agli agenti la motivazione della propria condotta, sono stati identificati come un cittadino extracomunitario di origini peruviane di 38 anni e due italiani di 20 e 21 anni. A carico di uno degli italiani sono emersi precedenti di polizia per il reato di furto mentre a carico del cittadino peruviano è risultato un pregresso di polizia per possesso di sostanze stupefacenti. I tre fermati sono stati denunciati a piede per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto dopo essersi sottratti a controllo fuggendo pericolosamente a bordo dell'auto, nonostante il protrarsi dell'inseguimento in condizioni di estremo pericolo, hanno cercato in tutti i modi i modi di nascondersi agli agenti. A carico del conducente sono stati inoltre contestati il mancato possesso della documentazione dovuta, l'obbligo di fermarsi nei confronti del pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni e la velocità non commisurata all'interno del contesto urbano. Per una vicenda che s'è risolta senza conseguenze per le persone, grazie alla professionalità della polizia, resta il mistero sulle motivazioni della fuga che ha contestualmente innescato l'inseguimento.

Gio.Ca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA