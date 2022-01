Lunedì 3 Gennaio 2022, 05:01

IL CASO

Scritte contro il green pass e i vaccini: imbrattati muri in tutta la zona della Pallotta. La scoperta è stata fatta nella mattinata di ieri, e le scritte secondo quanto si apprende sarebbero in effetti state fatte proprio nella notte tra sabato e domenica.

Scritte che non sono passate inosservate a molti residenti e passanti, con tanto di immediata segnalazione alla questura.

Sul posto si sono immediatamente recati gli investigatori della digos, diretti da Gianfranco Leva, per prendere visione delle scritte e iniziare tutti gli accertamenti del caso e provare a riuscire a risalire agli autori delle scritte.

Il fronte del dissenso per quanto riguarda il mondo no vax anche a Perugia viene tenuto sotto controllo dagli esperti della questura anche se, secondo quanto si apprende, non ci sarebbero al momento situazioni particolarmente preoccupanti sotto il profilo dell'ordine pubblico. Un fronte del dissenso, insomma, non trascurabile a livello di numeri ma che allo stato attuale manifesta in maniera non violenta il proprio pensiero. Proprio per questo l'imbrattamento della notte tra sabato e domenica potrebbe essere opera di personaggi che agiscono in totale autonomia.