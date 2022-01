Domenica 23 Gennaio 2022, 05:03

IL CASO

Schiavi dell'eroina. Non sono soltanto suggestioni raccolte per le strade di Fontivegge. Non sono soltanto rabbia e frustrazione da parte di residenti e anche commercianti. No, sono le indagini a raccontarlo. Come evidenziato qualche giorno fa dal Messaggero nella zona di Fontivegge si muovono gruppi e gruppetti di giovani la cui spasmodica ricerca di soldi per l'eroina non porta soltanto a quelle drammatiche scene di dosi iniettate, ragazze in stato di incoscienza, siringhe sporche e sangue negli spazi condominiali e fin dentro palazzi ed ascensori. C'è di più: c'è anche un sistematico assalto a negozi e supermercati per rubare prodotti da scambiare per l'eroina. Quando i soldi non bastano più, quando c'è bisogno di farsi quotidianamente, la soluzione privilegiata diventa quella dei furti. E purtroppo non solo quella.

Tutto raccontato da una fotografia che correda l'ultimo successo contro microcriminalità e degrado da parte degli agenti della polizia locale inquadrati nel Nucleo decoro Urbano Fontivegge.

Superalcolici, cosmetici e prodotti per la cura della persona: una specie di minimarket, trovato in casa di due spacciatori tunisini controllati tra via del Macello e via Settevalli assieme ai militari della Brigata paracadutisti Folgore. I due risultano privi di documenti identificativi e di quelli inerenti il permesso di soggiorno. Ma soprattutto, in possesso di una quantità impressionante di bottiglie di superalcolici, profumi e prodotti per la persona. Gli agenti ci hanno messo poco a collegare tutto ciò con le numerose segnalazioni da parte dei cittadini e commercianti della zona, per continui furti nelle attività locali,

Il personale del Nucleo ha condotto ulteriori indagini presso il noto supermercato discount della zona, i cui addetti dopo aver riconosciuto di loro proprietà la merce, hanno sporto querela. Dopo tutti gli accertamenti anche grazie alla polizia scientifica della questura è emerso che i due stranieri, con numerosi precedenti, risultavano entrambi sottoposti a misure cautelari di giustizia con il divieto di lasciare il proprio comune di dimora. L'operazione è terminata con riconsegna della refurtiva ai legittimi proprietari e con i due che sono stati denunciati per ricettazione. E con il fortissimo sospetto che quei prodotti trovati in loro possesso siano appunto frutto dei furti messi a segno anche dai ragazzini schiavi della droga che si improvvisano ladri per rivendere a spacciatori e balordi quei prodotti appena rubati per la dose giornaliera.

«Questa operazione è il segnale che stiamo lavorando nella giusta direzione - ha dichiarato l'assessore alla Sicurezza Luca Merli- il controllo degli agenti della Polizia Locale a Fontivegge è meticoloso e quotidiano. Solo con questa modalità e incisività possiamo avere risultati netti su Fontivegge».

Michele Milletti

