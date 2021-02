IL CASO

Saltano i nervi. Perché andare a far la spesa in supermercati e megastore in questi tempi di ulteriori restrizioni da minaccia covid è diventato anche un modo per uscire di casa. Per questo motivo, dopo l'ordinanza che impone in tutto il territorio comunale che a fare spesa può andarci una sola persona per nucleo familiare a molti stanno saltando i nervi. Un aumento di insulti e minacce: questo hanno rilevato negli ultimi giorni gli operatori della sicurezza di supermercati e megastore nel corso del vertice ieri in questura, con il questore Antonio Sbordone che ha riunito (nel massimo rispetto dei protocolli anti contagio) i vertici della Confcommercio - ed in particolare con il direttore generale, Vasco Gargaglia, in rappresentanza del presidente Giorgio Mencaroni - e i rappresentanti delle agenzie One, Mission Group, Sis Group, Italy investigazioni, Nmc Security e AF Service impegnate nei centri commerciali, i supermercati e gli esercizi commerciali della provincia.

«Le misure ancor più stringenti, in relazione all'attuale innalzamento del picco pandemico, hanno reso necessario l'incontro - spiega la questura in una nota - al fine di sviluppare un confronto con gli interlocutori quotidianamente impegnati ed a contatto con la cittadinanza che affluisce ai pubblici esercizi». Sono stati analizzati alcuni passaggi essenziali dell'organizzazione della sicurezza all'interno dei supermercati che riguardano non solo il rispetto dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e della distanza sociale ma anche («di essenziale importanza», sottolinea la questura) il rispetto della concentrazione demografica per metro quadrato della clientela all'interno degli esercizi, l'esposizione dei cartelli di informazione sul comportamento da adottare e la tassativa rilevazione della temperatura ad ogni varco di ingresso, in base a quanto dispone l' ordinanza regionale dello scorso 22 gennaio.

Di fronte alla necessità di innalzare i livelli di controllo, ma anche per fronteggiare un malcontento sempre più evidente da parte della popolazione, sono state (secondo quanto si apprende) messe sul tavolo un paio di iniziative che possono dare risposte importanti: da un lato la questura avrebbe dato la disponibilità a mettere in campo quattro-cinque volanti in più nelle ore in cui si registrano maggiori afflussi centri commerciali e ipermercati, dall'altro utilizzo di contapersone per chiudere gli ingressi quando si raggiunge la capienza massima proprio per non creare assembramenti.

Ma c'è di più, dal momento che Confcommercio potrebbe chiedere ai propri associati un ulteriore impegno in chiave sicurezza per dotare di personale addetto alla security anche gli spazi interni dei centri commerciali e dei negozi proprio per limitare al massimo le possibilità di contagio.

«Lo sforzo congiunto di tutte le componenti della sicurezza pubblica e privata - ha detto il questore - è in questa delicatissima fase, quanto mai necessario. La questura, attraverso la divisione della polizia amministrativa e sociale è a disposizione delle agenzie per fornire ogni indicazione o supporto che dovesse essere richiesto». Nota di apprezzamento per il lavoro delle agenzie e anche per la Confcommercio che ha confermato, nel corso dell'incontro, la massima disponibilità a collaborare con le istituzioni, per il perseguimento di obiettivi comuni, che attengono alla salute e alla vita delle persone

«La questura ha lodato il lavoro di tutte le agenzie - sottolinea Daniele Gervasi della One -. Controlliamo i flussi, evitiamo gli assembramenti e facciamo utilizzare tutti i dispositivi, igienizziamo i carrelli e aiutiamo anche gli anziani e disabili: ci è stato chiesto un impegno ancora ulteriore e siamo pronti a sostenerlo».

