Rivedere, aggiustare, aggiungere, monitorare senza sosta. Ma con un punto fisso: l'ordinanza non si tocca. Il secondo fine settimana di zona bianca è andato in archivio confermando sostanzialmente i punti positivi (tanta gente in centro) e quelli negativi legati alla mala movida (specie in alcune zone dell'acropoli meno sotto controllo da parte delle forze dell'ordine) e in Comune si continua a lavorare per cercare di arrivare il più vicino possibile alla quadratura dei conti: belle serate e diritto al riposo di residenti e turisti ugualmente rispettati.

Per questo motivo, in vista del prossimo fine settimana e di quelli dell'estate a Palazzo dei Priori stanno studiando alcuni accorgimenti che potrebbero mitigare alcune delle problematiche espresse dai residenti delle zone più colpite, e cioè quella di Porta Sole e quella nell'area via Bartolo-via Ulisse Rocchi-piazza Alfani-via Baldeschi: l'installazione di bagni chimici per limitare gli imbrattamenti dei muri delle case e delle auto in sosta e più passaggi, probabilmente fin dalle ore notturne, dei mezzi Gesenu per raccogliere bottiglie, bicchieri e cartacce evitando così lo spettacolo della domenica mattina anche lungo le scale del Duomo.

Ulteriori novità sono invece in arrivo sul fronte forze dell'ordine. Il leader della Lega, Matteo Salvini, e il segretario regionale Virginio Caparvi hanno infatti annunciato l'arrivo «di 35 donne e uomini in divisa che andranno ad arricchire l'organico delle forze dell'ordine da metà luglio a metà settembre» per Perugia e tutto il territorio provinciale. «Una risposta concreta alle esigenze della gente per il periodo estivo, fortemente voluta dal sottosegretario all'Interno Nicola Molteni per rispondere in maniera efficace ai fenomeni di mala movida, spaccio, micro e marco criminalità».

