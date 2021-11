Domenica 21 Novembre 2021, 05:02

IL CASO

Rifiuti abbandonati, parcheggi selvaggi, strade scambiate come bagni. Pioggia di segnalazioni sui pessimi comportamenti che sfregiano angoli di città. Sotto scacco tantissime zone, dal cuore dell'acropoli alla fascia della città compatta, anche se ci sono casi nei quartieri dell'immediata periferia cittadina. Come, tanto per fare un esempio, nell'area di Montebello dove da tempo sono presenti degli pneumatici abbandonati a fianco di cassonetti della raccolta differenziata. Capita spesso di trovare a fianco dei grossi bidoni rifiuti che non possono certo essere smaltiti in quel modo. Soprattutto i rifiuti speciali (le gomme devono essere smaltite tramite gli addetti del settore), ma anche quando i servizi ci sono e in forma gratuita, c'è sempre chi abbandona di tutto lungo le strade della città. Uno sfregio per l'ambiente e per il sistema, comportando l'attivazione di un servizio dedicato per rimuoverli. Questione di mentalità, di un evidente degrado sociale, che si traduce nella pessima abitudine a lasciare a terra, in spazi non consentiti, davvero di tutto.

Come accade spesso ai Rimbocchi, nella zona del Cva oggetto di segnalazione in questi giorni. Una pulizia recente c'è stata, ma il problema si ripresenta di settimana in settimana. Nell'area esterna del Cva capita spesso di imbattersi in rifiuti abbandonati e cestini stracolmi. Così dai cittadini, ancora una volta, partono grida di protesta. «Lì ci sono anche degli uffici comunali». Tradotto significa che quell'area, frequentatissima ogni giorno, non può presentarsi in quelle condizioni. Dai rifiuti alla delicato tema della sosta. In centro anche ieri pioggia di segnalazioni per automobili messe dappertutto. Anche sui marciapiedi, come avviene spessissimo in viale Indipendenza (ultimo tratto verso il Belvedere). Dai social c'è chi alza la voce anche per i comportamenti scorretti di viale Roma, con macchine messe anche a bloccare i punti di attacco degli idranti in caso di incidenti e incendi. C'è anche chi lascia l'auto direttamente in mezzo alla strada in viale Sant'Antonio. Un doppio danno perché ci rimetto i pedoni, costretti a fare slalom per passare, e pure gli autisti dei bus che spessissimo si ritrovano incastrati senza poter passare fino all'intervento di un carro attrezzi. Come per i rifiuti, è di certo questione di mancanza di senso civico e scarsa osservanza delle regole. Proprio per questo accade molto frequentemente di imbattersi, passeggiando per le vie dell'acropoli e non solo, in persone he scambiano vicoli e strade per dei bagni. L'ultima segnalazione riguarda la zona di via Marzia, mentre decine sono state quelle per il versante di porta Sole. A queste si aggiungono casi limite accaduti nel tempo, con persone beccate dalle telecamere di sicurezza anche nella centralissima piazza IV Novembre.

Riccardo Gasperini