«Quella strada è ogni giorno più pericolosa, prima o poi succederà qualche incidente grave». E ancora: «Passare lì in moto è quasi un suicidio». Pioggia di polemiche su una strada piena di problemi e al centro del dibattito da anni. Il tratto è quello iniziale di strada Fosso dell'Infernaccio, dalla fine di via Mentana ai semafori di strada di Prepo fra il parcheggio del Bove e la linea ferroviaria. Il nodo è lo stesso che si ripete altrove: asfalto particolarmente danneggiato non solo per le buche, ma anche per i dossi (alcuni davvero alti) creati dalla presenza di numerosi pini a bordo strada, le cui radici nel tempo sono emerse al punto da creare veri e propri ostacoli. Da mesi i residenti della zona hanno alzato la voce chiedendo di mettere sul tavolo una soluzione. Possibilmente salvaguardando gli alberi, anche se c'è chi chiede di sostituirli con una specie più adeguata a stare a bordo strada. Si è mosso da tempo anche un comitato cittadino, quello di Madonna Alta, che ha proposto varie soluzioni al Comune. Proprio in questi giorni in consiglio comunale si è parlato di strada Fosso dell'Infernaccio.

A fare il punto l'assessore ai Lavori pubblici Otello Numerini, che ha annunciato l'avvio di un dibattito con Dipartimento di Agraria e cittadini. «Un'interlocuzione informale per conoscerne l'opinione sul punto: alcuni hanno consigliato di sostituire le piante con esemplari autoctoni, altri di non toccarle minimamente». Una decisione di certo prima o poi andrà presa, ma nel frattempo il Comune ha deciso di muoversi. «Per l'effetto su Fosso Infernaccio, per il momento, interverremo solo riqualificando il manto stradale senza toccare le alberature, in attesa di poterci confrontare con la città sul tema-alberi». E le proposte arrivate dall'associazionismo? L'assessore Numerini ha spiegato «che la stessa non è tecnicamente accoglibile visto che comporterebbe una riduzione della carreggiata».

L'ultima idea lanciata dal comitato Ginkgo Biloba, da lungo tempo in campo per tutelare il verde della zona attorno alla stazione, era quella di ridurre la strada a due corsie (ora sono tre) e allargare i marciapiedi senza cementificare ma con altre modalità. Terra, strutture sospese calpestabili. Insomma, un qualcosa che faccia respirare le radici degli alberi senza danneggiarli. Il piano sembra però non fattibile stando a quanto spiegato in consiglio comunale qualche giorno fa. Il comitato ha scritto al Comune dicendosi soddisfatto per l'apertura di un dialogo, meno però sul fatto «che non si affrontino già da subito soluzioni per il mantenimento in salute dei pini». «È chiaro che agire sulle radici, per livellare il piano stradale, non può che essere nocivo per le alberature. Noi abbiamo fatto delle proposte e non solo quella delle due corsie, che comunque riteniamo ancora fattibile. Proponemmo anche una tecnica usata per i pini di Lignano Sabbiadoro».

