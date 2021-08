Sabato 14 Agosto 2021, 05:01

IL CASO

Quasi cinque chili di carne secca e pesce in avanzato stato di decomposizione sono stati sequestrati a un passeggero italiano di origine camerunense in arrivo all'aeroporto di Perugia da quello di Londra Stansted dai funzionari dell'Agenzia delle dogane in servizio al «San Francesco d'Assisi». Intervento svolto in collaborazione la guardia di finanza.

Gli alimenti sono stati individuati nel bagaglio da stiva dell'uomo, all'interno di una busta. Trovati anche - riferisce l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli - altri due sacchetti con all'interno un composto maleodorante di color giallognolo che è stato immediatamente sottoposto ad analisi rapida che ha però escluso si trattasse di sostanze illegali. Tutta la merce non è stata ammessa all'introduzione nell'Unione europea e quindi sequestrata.

Quella dei cibi fuorilegge del resto è una situazione piuttosto conosciuta in aeroporto. Nel 2020 sono state rilevate 70 infrazioni con relativo sequestro di 356 chili di prodotti alimentari di origine animale, per lo più carni e latticini. Scorte di cibo personali, occultate nei bagagli di passeggeri provenienti dall'Albania potenzialmente pericolose per la trasmissione di pandemie animali.

Nel 2019 con i funzionari delle Dogane e i finanzieri hanno bloccato complessivamente 874 chili di carni e latticini completamente fuorilegge. Si trattava di scorte personali occultate nel bagaglio al seguito passeggeri provenienti dall'est europeo soprattutto.