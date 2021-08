Giovedì 12 Agosto 2021, 05:01

IL CASO

Probabilmente il caldo afoso dell'altra notte che non ha facilitato il sonno ha trasformato un residente di Collazzone in detective. Infatti durante la notte, poco prima delle 3, ignoti sono penetrati in un villa nella zona di via Colle della Mandola, un zona isolata e illuminata con luci private, per asportare una cassaforte.

Ma quel vicino di casa insonne e l'allarme collegato con la centrale della Mondialpol hanno richiamato l'attenzione di una pattuglia della stessa vigilanza e dei carabinieri prontamente allertati e giunti sul posto.

I fatti si sono svolti in pochi minuti, il che farebbe pensare che i ladri sapevano molte cose: l'esistenza della cassaforte, e l'assenza dei padroni di casa lontani per una vacanza. Ma non conoscevano l'esistenza del collegamento con la centrale. Comunque nei pochi minuti tra il risuonare dell'allarme e l'arrivo degli uomini delle forze dell'ordine i ladri hanno divelto dal muro il forziere e tentato la fuga con il fardello.

Ma correre verso il mezzo pronto a portarli lontano con quel peso non è stato né facile né possibile tanto che hanno deciso di abbandonare la cassaforte sul prato del giardino circostante. Lì infatti l'hanno ritrovata ancora intatta i carabinieri della stazione di Collazzone, dopo aver fatto una ricognizione all'interno della villa e dopo aver costatato la rimozione della stessa.

Dalle prime indagini dei carabinieri, coordinati dal comandante della compagnia di Todi maggiore Luigi Salvati Tanagro, sembrerebbe che ad operare potrebbero essere stati in due, fatto salvo un eventuale terzo rimasto a bordo del mezzo pronto a favorire la fuga verso le zone boscose prossime, e che sarebbero penetrati all'interno attraverso una finestra.

Comunque alla fine la cassaforte, subito recuperata e intatta, in assenza dei proprietari della villa, è stata affidata a persone di loro fiducia. Resta la curiosità di sapere cosa contenesse di tanto prezioso per indurre la banda di ladri a tentarne il furto.

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA