7 Aprile 2021

IL CASO

Prende posizione il gruppo Colacem sull'utilizzo di combustibili alternativi (Css prodotto) in parziale sostituzione del pet-coke nella cementeria eugubina di Ghigiano, dopo le anticipazioni del Messaggero sui pareri di Arpa Umbra (favorevole) e Usl Umbria 1 (contrario). «Nel maggio 2020 - scrive Colacem - è stato formalmente chiesta alla Regione una modifica non sostanziale dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) per utilizzare Combustibile solido secondario (Css) in parziale sostituzione del combustibile fossile attualmente impiegato (pet-coke). La richiesta si pone in piena coerenza con le indicazioni europee di contenimento delle emissioni climalteranti per salvaguardare il nostro pianeta dai pericoli del riscaldamento globale. Lo strumento europeo Ets impone di fatto, pena sanzioni economiche, agli stabilimenti di produzione del cemento di optare per combustibili alternativi, come attuato da molti anni in Germania, Austria, paesi del nord Europa e in molte regioni italiane, per la riduzione del 55 per cento delle emissioni di Co2 al 2030». L'azienda evidenzia come la documentazione è «poderosa e qualitativamente avanzata, sviluppata dalla Golder tra le più autorevoli società di consulenza con un team di specialisti. Colacem ribadisce fiducia nelle istituzioni, esprimendo l'auspicio che «la comunità regionale e cittadina s'impegni serenamente per affrontare il futuro nel rispetto dell'ambiente, con il supporto della comunità scientifica».

Massimo Boccucci