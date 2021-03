31 Marzo 2021

IL CASO

Piazza Grimana e corso Garibaldi, il Borgo d'Oro: le vie della droga in cui è rimasta incastrata Maddalena Urbani, la ventenne marchigiana figlia dell'eroe della medicina che ha isolato la Sars e che da due anni viveva a Perugia. La ragazza, sabato scorso all'ora di pranzo, è stata trovata morta a Roma in un appartamento lungo la Cassia ma tutto rimanda a Perugia. Al traffico di droga in una città in cui la domanda di stupefacenti sembra mai arrestarsi.

Questo il contesto in cui maturano le amicizie di Maddalena, Maddi per chi la conosceva bene e ora ne sta piangendo la scomparsa. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Roma e dagli agenti del commissariato Flaminio aprono uno spaccato inquietante, in cui Perugia rappresenta l'inizio e la fine del rapporto di Maddalena con la droga. Indagini che si incrociano con la strada, con le segnalazioni e i racconti di residenti e commercianti della zona tra piazza Grimana e corso Garibaldi: in molti hanno riconosciuto nelle foto di Maddalena quella ragazza più volte vista in compagnia di spacciatori e personaggi poco raccomandabili della zona, e c'è anche chi si spinge a definirla una specie di «intermediaria» di qualche spacciatore. Definizione da chiarire: purtroppo, come spesso accade, molte ragazze italiane entrano in contatto con spacciatori per la droga e poi restano a loro legate, appese al filo della droga in cambio della quale (disponendo di documenti) possono prendere alloggi in affitto o sottoscrivere un contratto telefonico. Situazioni purtroppo più volte segnalate e denunciate da famiglie distrutte e dalle indagini delle forze dell'ordine,

L'inizio e la fine, si diceva. Già, perché il 64enne siriano a casa del quale è stato trovato il corpo senza vita della ragazza è ancora legato a Perugia: secondo gli investigatori era uno dei boss dello spaccio di piazza Grimana fino al suo arresto e successiva condanna agli arresti domiciliari, che stava scontando appunto a Roma. Quell'uomo ora è in carcere, perché Maddalena assieme all'amica (che ha raccontato che lo chiamano «zio») è morta in casa sua e perché i soccorsi potrebbero essere stati chiamati in ritardo. Intanto ieri l'autopsia ha stabilito mix di droghe a causa della morte.

Michele Milletti