28 Aprile 2021

Non luogo a procedere. Si chiude con una sentenza di proscioglimento il procedimento davanti al gip Natalia Giubilei nei confronti di Gianni Giovannini, il dirigente del servizio Programmazione della Regione accusato di abuso di ufficio per l'assunzione del figlio dell'ex presidente dei maestri venerabili dell'Umbria Antonio Perelli, per avergli procurato quello che era considerato un ingiusto vantaggio patrimoniale con un compenso annuo di oltre 34mila euro.

Il pm Mario Formisano nell'ultima udienza aveva chiesto il rinvio a giudizio, ma dopo la dettagliata memoria della difesa del dirigente ieri ha avanzato richiesta di proscioglimento, come chiesto anche dagli avvocati Giacomo Leonelli e Gabriele Stafficci. Che hanno espresso esprimono «soddisfazione per l'esito favorevole del processo terminato con sentenza di non luogo a procedere emessa al temine dell'udienza preliminare. La difesa in più occasioni aveva evidenziato l'estraneità dell'imputato rispetto ai fatti contestati, soffermandosi sull'esercizio del pubblico ufficio sempre volto alla tutela dell'interesse pubblico e sottolineando, altresì, anche nell'ultima memoria difensiva, come la riforma del reato di abuso d'ufficio da ultimo intervenuta, nonché le prime pronunce giurisprudenziali in merito, escludessero la rilevanza penale della condotta oggetto d'imputazione».

In particolare, infatti, sarebbe stato determinante ai fini della decisione rilevare come Giovannini si sia comunque mosso all'interno della normativa, per cui in ogni caso non avrebbe potuto comportarsi diversamente. Perelli, infatti, è stato assunto al Ceas (il Comitato etico delle aziende sanitarie umbre) «analogamente agli altri tre collaboratori scrivono gli avvocati -, a seguito di una selezione bandita ed effettuata dall'Azienda ospedaliera di Perugia (ente di cui il Giovannini non faceva e non fa parte). È dunque facilmente intuibile che ogni eventuale condotta perpetrata dal Giovannini, e finalizzata ad ostacolare la contrattualizzazione del Perelli, avrebbe determinato in capo ad esso ipotesi censurabili», dal punto di vista disciplinare e anche penale. Una ricostruzione che ha convinto procura e giudice e che ha chiuso il caso.

