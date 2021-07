Venerdì 16 Luglio 2021, 05:01

IL CASO

Niente concordato preventivo, per la Distillerie di Lorenzo c'è solo il fallimento. Lo ha deciso la terza sezione civile, Ufficio fallimentare, del Tribunale di Perugia presieduta da Teresa Giardino e composta da Stefania Monaldi (relatore) e Giulia Maria Lignani.

Nel decreto del 2 luglio la presidente Giardino, dopo la decisione della camera di consiglio, scrive: «rilevato che con ricorso depositato in data 23 aprile 2021 la società Distillerie G. Di Lorenzo srl, in concordato preventivo in continuità... ha chiesto... la dichiarazione del proprio fallimento; rilevato che il fallimento è stato dichiarato con sentenza in pari data... ritenuto che il sopravvenuto fallimento dell'imprenditore in concordato determina, anche in difetto di risoluzione del concordato ma a fronte della conclamata irrealizzabilità della sua esecuzione, la definitiva impossibilità di realizzazione del concordato, al quale la dichiarazione di fallimento si sovrappone...dichiara ineseguito, per conclamata irrealizzabilità, il xoncordato preventivo Distillerie G. Di Lorenzo srl».

«Il fallimento di un'impresa dovuto anche a violazioni ambientali- commentano dal Comitato Molini di Fortebraccio che da anni a Ponte Valleceppi ha chiesto di delocalizzare l'impianto- non è una bella cosa. Non ci rende felici anche perché significa perdita di posti di lavoro. Ci auguriamo che situazioni del genere non accadano più e che le situazioni siano più vigili. Ma c'è altro. Vogliamo intervento di Arpa e Asl su quello che può succedere, anche se ferma, in un'azienda di quel tipo, cioè un'azienda insalubre di prima classe. Vogliamo garanzie della sicurezza del sito che si trova dentro al paese. Eppoi ci chiediamo come mai nessuna parola da parte dell'unico sindacato rappresentato in quell'azienda. Sindacato che, tra l'altro, nel concordato, risultata essere tra i credito per qualche migliaio di euro. Senza dimenticare che il Comune non ha ancora dato il via alla demolizione del piazzale abusivo. Fosse stato fatto qualche anno fa, l'ente si sarebbe potuto rivalere sull'azienda. Invece ora crediamo che resti con un pugno di mosche in mano».

Il totale del passivo in continuità nel periodo novembre 2017- 31 gennaio dell'anno in corso è superiore ai 700 mila euro.

IL PROCESSO

Sempre sul fronte distilleria l'altro giorno, durante il processo relativo ai fondi ottenuti con il trucco dal Gse, sollevata la questione della prescrizione dall'avvocato Valeria Passeri (Comitato e Wwf) visto che l'ultima contribuzione è del 2015 è stato sottolineato come il processo (pm Manuela Comodi, le indagini sono state condotte dal Noe) non corre quel tipo di rischio con soddisfazione delle stesse parti civili.

Luca Benedetti

