18 Marzo 2021

IL CASO

Nella parte bassa c'è un canale di raccolta delle acque scambiato per una discarica e, a fianco dei cassonetti della raccolta differenziata, tanti tipi di rifiuti abbandonati. Salendo verso la parte alta della collina, che soffre ancora per i percorsi in parte chiusi causa frane (vari gli smottamenti nel tempo), arredi danneggiati, cestini stracolmi, erba alta. A poco più di un mese dall'approvazione, in consiglio comunale, della proposta di riqualificazione approvata all'unanimità, continua a soffrire il percorso verde che collega San Marco e la parte bassa di Ponte d'Oddi (zona via Porta). Sono tanti i problemi che spuntano sulla grande area verde, realizzata sulla collina che per anni ha alimentato la fornace Galletti.

Dopo la demolizione, raccogliendo anche un vecchio sogno, anzi una proposta che venne fatta dai bimbi della scuola Primaria Rodari, sulla collina venne realizzato un percorso verde. Non sono mai mancati però problemi in fatto di manutenzione. Lì negli anni c'è stata a più ripetizioni la piaga dei danni fatti da vandali. Cestini staccati dai supporti e gettati sulle scarpate, staccionate divelte, panchine rotte. L'anno scorso era stato trovato in mezzo all'erba alta anche un contatore della corrente letteralmente fatto a pezzi. Nella parte più alta, a ridosso delle antenne della telefonia, erano stati trovati anche dei punti di ritrovo realizzati con panchine del parco e altri materiali.

Probabilmente una bravata di giovani della zona. Più volte i residenti hanno anche lamentato la presenza di motorini nell'area. Dopo le segnalazioni e relativi controlli, il problema non si è più verificato. Sembrava andar meglio anche con i cestini dei rifiuti, sistemati da alcuni residenti volontari che hanno preso a cuore l'area. I danni però sono andati avanti e lo stato di abbandono dell'area si è fatto sentire sempre di più. Negli ultimi due anni quantomeno è stato disposto un taglio costante dell'erba, tanto da rendere fruibili i percorsi. Alcuni rimangono comunque interdetti per una serie di frane mai risanate. Ai nodi della parte alta del parco si aggiunge l'inciviltà di chi scambia il canale di raccolta delle acque, così come gli spazi adiacenti i cassonetti della raccolta differenziata, come fosse una discarica. Anche ieri c'era un po' di tutto a terra. Dentro il canalone perfino una televisione a schermo piatto. Lo scorso 8 febbraio il consiglio comunale ha approvato all'unanimità una proposta dei consiglieri FdI che hanno chiesto il recupero e la valorizzazione di quell'area. L'auspicio del territorio è che la svolta arrivi presto, unitamente ai lavori per la realizzazione della bretella che porterà all'eliminazione della pericolosa curva della morte, il primo tratto della Provinciale 170.

Riccardo Gasperini