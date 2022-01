Lunedì 10 Gennaio 2022, 05:01

IL CASO

Neanche sedici anni. Invece che passare la domenica con i genitori o con gli amici, in attesa del rientro a scuola, è finito nel reparto di osservazione breve di Pediatria dell'ospedale Santa Matia della misericordia. Il motivo? Botte, ovviamente. Che di questi tempi si possono definire movida violenta o mala movida, ma cambia poco.

La sostanza è che un ragazzino in ospedale ci è finito alle tre di domenica mattina dopo essere stato, secondo quanto riporta il referto del pronto soccorso, aggredito da alcuni coetanei. Circondato, picchiato e buttato a terra. Non solo le botte, dal momento che il minore avrebbe riportato, secondo quanto si apprende, un trauma cranico dovuto molto probabilmente al fatto che ha battuto la testa a terra.

Aggredito dal branco, dunque. Vittima di una follia che esplode improvvisa tra i più giovani, il più delle volte per cause che gli investigatori definiscono «futili». Ovvero uno sguardo di traverso, una parola di troppo, logiche di banda che magari esplodono a seguito anche del troppo alcol bevuto perché, nonostante siano minorenni, trovano sempre qualcuno pronto a fornirglielo.

Un caso molto simile a quello accaduto ai primi di dicembre in piazza Matteotti quando un ragazzo poco più che ventenne è stato aggredito da quattro balordi (tra cui una donna) semplicemente per uno sguardo. Oppure quello, appena 24 ore prima, che aveva visto tre ragazzini di quattordici anni aggrediti e rapinati da un altro gruppo di balordi sempre in via Oberdan. Andando a ritroso, da ricordare la rissa di Halloween in discoteca o anche le diverse aggressioni a coltellate in estate, con persone finite in ospedale e con un giovane amministratore di condominio che ha rischiato la morte.

Situazioni che hanno creato paura e rabbia, soprattutto perché nella maggior parte dei casi non si ha ancora notizia dell'effettivo rintraccio dei responsabili.

FERMATI SETTE PIRATI

A proposito di balordi, un'importante attività di controllo del territorio e prevenzione arriva dai carabinieri che negli ultimi giorni hanno bloccato e sanzionato sette potenziali pirati della strada. Nel dettaglio, tre sono stati trovati alla guida con documenti di circolazione non in regola, due per mancato uso di cinture di sicurezza, una per guida senza patente e un'altra ancora per non aver rispettato i limiti di velocità.

Michele Milletti