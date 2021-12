Domenica 19 Dicembre 2021, 05:02

IL CASO

Mentre per due quartieri (Montegrillo e Oliveto) comincia a prendere forma la svolta della raccolta differenziata porta a porta, favorendo un migliore smaltimento, ci sono pezzi di città dove continuano a spuntare problemi con i rifiuti. Problemi legati a casi di conferimenti sbagliati ma pure di veri e propri abbandoni. E se in periferia per lo più sono prese di mira le zone boschive e meno in vista, in città capita spesso di imbattersi in mini discariche a bordo strada. Come nella centralissima via XX Settembre, oppure nel bersagliato quartiere di San Sisto o nell'intera zona di Fontivegge. Sono solo alcune delle zone con segnalazioni recenti, altrimenti la lista legata ai pessimi comportamenti di qualcuno sarebbe molto più lunga. Eppure i servizi per smaltire rifiuti non mancano. Per quelli di dimensioni importanti c'è addirittura la possibilità di prenotare il servizio di ritiro ingombranti a domicilio. Oppure, come indicato chiaramente anche nel sito di Gesenu, ci sono i centri di raccolta.

Nel territorio comunale sono cinque: Pallotta, San Marco, Sant'Andrea delle Fratte, Ponte Felcino e Collestrada. E poi le casette per l'olio usato e il servizio per le potature. Insomma, per ogni rifiuti, c'è una modalità da poter sfruttare. Ma nonostante tutto, lungo le strade della città continuano a verificarsi casi di abbandoni. Guardando le ultime segnalazioni, c'è la protesta partita dalla zona della centralissima via XX Settembre. I residenti raccontano di una situazione critica con «cassonetti pieni e a fianco di tutto, un comodino, una rete e tanti altri materiali si presume depositati notte tempo». Sui rifiuti a terra l'adesivo che viene apposto sui rifiuti smaltiti in modo scorretto, segno che c'è stato anche un controllo da parte degli operatori addetti. I cattivi comportamenti però non sono finiti e nei giorni i rifiuti sono aumentati, fino alla loro rimozione. La speranza dei residenti è che episodi simili non si verifichino più, ma la partita del decoro in città non è facile da vincere. Rabbia su questo fronte c'è nella zona di Fontivegge, dove nei giorni scorsi sono spuntate fuori segnalazioni su cassonetti pieni e pure rifiuti abbandonati, come gomme d'auto e vecchi mobili. Peggiore la situazione, sempre in fatto di cattivi comportamenti, a San Sisto. Lì più volte sono state segnalate zone del quartiere piene di rifiuti scaricati a terra, a fianco dei cassonetti. Anche tipologie di rifiuti che con quelli che possono essere conferiti nei secchioni non hanno nulla a che fare. L'ultima protesta ha riguardato il tratto di viale San Sisto a ridosso di via Mozart.

Riccardo Gasperini