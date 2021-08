Mercoledì 25 Agosto 2021, 05:01

IL CASO

MARSCIANO Ormai la donazione dei respiratori all'ospedale di Pantalla sta diventando un caso con qualche stilla di veleno. Non solo politico con relativa interrogazione delle opposizioni al sindaco di Todi per sapere quanto più possibile sulla destino degli strumenti acquistai con le donazioni, ma anche civico per la curiosità dei volenterosi cittadini che, avendo contribuito con i loro soldi, gradirebbero sapere meglio come sono stati spesi.

Sulla vicenda interviene il Comune di Marsciano che, attraverso il sindaco Francesca Mele, chiede la massima trasparenza sui fatti tema della polemica. Marsciano, infatti, insieme ai Comuni di Collazzone, Fratta Todina, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo, con la Caritas e l'Avis comunale cittadine, ha promosso da marzo 2020 una raccolta fondi, con le donazioni fatte direttamente all'Avis, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale ed altre attrezzature da donare all'Ospedale della Media Valle del Tevere, ai presidi sanitari del Distretto e ai medici di medicina generale.

«Questa iniziativa spiega il sindaco Mele - ha raccolto fondi per poco meno di 33mila euro di cui circa 9mila euro sono stati spesi per l'acquisto, in più fasi, di varie tipologie di dispositivi di protezione individuale e la restante parte, la maggiore, si è fin da subito deciso di utilizzarla per acquistare un ventilatore polmonare partecipando all'operazione che stava conducendo il Comune di Todi, per il tramite della Rosa dell'Umbria, con la propria raccolta fondi, ovvero l'acquisto di alcuni di questi macchinari per l'ospedale». Poi precisa: «Tant'è che l'Avis comunale di Marsciano il 16 aprile 2020 ha provveduto a fare alla Rosa dell'Umbria un bonifico di 23.790 euro per pagare uno dei 5 ventilatori che sono stati acquistati. Questo ventilatore, insieme ai primi due degli altri quattro acquistati dalla Rosa dell'Umbria con i fondi della raccolta promossa dal Comune di Todi, è poi stato consegnato all'ospedale della Media Valle del Tevere il primo dicembre 2020». «Vorrei precisare aggiunge Mele che tutta la parte decisionale e operativa legata all'acquisto dei ventilatori, e quindi quali acquistare, dove acquistarli, il fatto di prenderli usati e la congruità del costo, è stata gestita dal Comune di Todi e dalla Rosa dell'Umbria in totale autonomia e senza alcuna condivisione, pertanto anche il Comune di Marsciano chiede che, quanto prima, si faccia la massima chiarezza su tutti i risvolti di questa operazione. Risulterebbe che due dei ventilatori acquistati non sono stati consegnati all'Ospedale perché malfunzionanti». Conclude il sindaco: «Ritengo quindi importante che chi ha gestito l'acquisto di questi macchinari garantisca la piena trasparenza sull'impiego delle somme che cittadini e aziende della Media Valle del Tevere hanno tanto generosamente donato per sostenere l'attività dell'Ospedale nella battaglia contro la pandemia».

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA