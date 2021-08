Martedì 24 Agosto 2021, 05:01

MAGIONE Dopo le polemiche sui lavori in corso a Monte del Lago in piena stagione turistica, ora il Comune promette una viabilità alternativa per il Festival delle Corrispondenze. Infatti, al momento il centro storico del borgo è interessato da lavori per il rifacimento delle vie principali e sottoservizi «ma questi - assicura l'Amministrazione - non interferiranno con il normale svolgimento della manifestazione in programma nel borgo lacustre da 2 al 5 settembre». A ribadirlo è anche l'assessore ai lavori pubblici, Massimo Ollieri, che spiega: «Si tratta di un intervento importante - dice - Grazie alla disponibilità di nuove risorse si è potuto procedere all'ampliamento degli interventi che hanno incluso il rifacimento della pavimentazione di tutta via Bartolomeo Borghi e della via parallela che portano verso la chiesa di Sant'Andrea con conseguente prolungamento sul tempo previsto per la conclusione dei lavori». Ora, aggiunge Ollieri «per consentire la piena fruibilità del borgo in occasione di una delle manifestazioni culturali più importanti a livello regionali, sono stati individuati dei percorsi garantiti che consentiranno di accedere in piena scurezza agli spazi in cui si terranno i diversi appuntamenti».

