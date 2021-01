IL CASO

La verità da rintracciare a tutti i costi. Perché se è inaccettabile che muoia una ragazza di appena 22 anni, lo è ancora di più il fatto che ciò avvenga senza un'apparente spiegazione. Genitori, familiari e amici di Michela, la giovane di origini filippine che ha perso la vita la mattina del 31 dicembre nell'appartamento di Elce in cui viveva assieme a mamma e papà, sono ancora sotto choc: perché nessuno ancora riesce a darsi una spiegazione sul perché la ragazza non si sia più alzata dal suo letto. Lamentava dei dolori muscolari da qualche giorno, aveva iniziato una cura a base di cortisone secondo l'indicazione del medico di base, ma non sembrava esserci alcuna avvisaglia della tragedia che avrebbero vissuto i suoi genitori tornando a casa il giorno di San Silvestro dal lavoro per il pranzo: Michela senza vita nel suo letto, appunto senza un perché.

Escluse dai carabinieri e dal sostituto procuratore Gemma Miliani cause legate a una morte violenta o a seguito del consumo di qualche sostanza, in un primo momento si era pensato anche al coronavirus ma il tampone post-mortem ha dato risultati negativi. Oggi l'autopsia condotta dal medico legale Laura Panata.

