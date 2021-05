13 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







IL CASO

Il Tar ha accolto l'istanza cautelare di Fiab Perugia e Marsciano sospendendo l'ordinanza della provincia che disponeva, per alcuni tratti viari di competenza, il limite di velocità per le biciclette a 5 chilometri all'ora (e a 10 per le moto). I presidenti di Fiab Paolo Festi e Micaela Doretto tramite il legale Alessandra Bircolotti avevano evidenziato, nel ricorso, come l'ordinanza «non rispondeva ad alcuna oggettiva necessità e la non fondatezza delle motivazioni addotte dalla Provincia di Perugia». I giudici, spiegano da Fiab, hanno ravvisato «come il provvedimento in esame appaia a prima vista irragionevole e sproporzionato poiché impone ai ciclisti di mantenere, anche nei tratti di strada non particolarmente deformati, una velocità tale da non poter condurre agevolmente il mezzo in condizioni di sicurezza». L'udienza di merito è stata fissata per il 26 ottobre. «Nel frattempo i cartelli con i limiti di velocità a 5 km/h devono essere rimossi». Le due realtà associative spiegano di aver «cercato sin dal primo giorno di instaurare un dialogo con la Provincia per cercare una soluzione plausibile che cercasse di ottemperare sia le esigenze di sicurezza per tutti gli utenti della strada sia una serena fruizione delle stesse da parte di chi le percorre in bicicletta. Richiesta di dialogo che però è rimasta senza risposta e che ci ha costretto a dover ricorrere fino al Tar».