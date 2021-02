IL CASO

Il Tar dell'Umbria ha ribaltato la gara che aveva assegnato la gara con cui, alla fine del settembre scorso, il Comune di Perugia aveva affidato il sistema bibliotecario comunale alla società cooperativa Conser. Una partita da 1,161 milioni di euro per tre anni, rinnovabili per altri tre. L'intervento dei giudici amministrativi ha portato l'assegnazione dell'appalto alla cooperativa Abn che aveva deciso di ricorrere contro l'aggiudicazione.

La cooperativa Abn aveva chiesto al Tar l'annullamento dell'aggiudicazione, del contratto e la possibilità di subentrare sollevando dubbi sulla capacità economica e finanziaria della coop risultata prima in graduatoria, nonché sul forte ribasso offerto e sugli impegni assunti dall'aggiudicataria rispetto alla clausola sociale relativa al personale. I primi due motivi del ricorso non sono stati giudicati fondati dal Tar, mentre il terzo sì. Abn in particolare ha sottolineato che Conser si è impegnata a riassorbire personale per il quale non sono applicabili gli sgravi fiscali e contributivi ipotizzati. Quindi il Comune avrebbe fatto un errore nel giudicare soddisfacente l'offerta sotto questo punto di vista aggiudicare l'appalto delle biblioteche a Conser. La gara era stata indetta dal Comune a fine 2019 e oer la gestione di quel servizio si era presentati in tre. Oltre a Conser e Abn anche Le macchine celibi.

