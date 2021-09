Martedì 28 Settembre 2021, 05:04

IL CASO

Il comitato spontaneo antipuzza di Villa Pitignano, Ponte Felcino, Bosco e Ramazzano nei giorni scorsi ha incontrato il sindaco Andrea Romizi e l'assessore all'Ambiente Otello Numerini «in merito alle annose questioni della distilleria e, appunto, di Agriflor». Lo racconta il comitato in una nota sottolineando che «abbiamo ottenuto rassicurazioni circa le prossime azioni del Comune circa i lavori di demolizione del famigerato piazzale antistante la distilleria, da una parte, e circa l'ennesimo parere sfavorevole riguardo al progetto di riqualificazione edilizia presentato da Agriflor, dall'altra». Il comitato nell'annunciare il vertice con il Comune ricorda che l'azienda «si trova su terreno agricolo di pregio, su terreno esondabile in prossimità del fiume Tevere».

Lì vicino, scrive ancora il comitato «dall'inizio dell'anno scolastico è operativo il nuovo plesso scolastico di Villa Pitignano situato proprio accanto alla ditta. Così i nostri bimbi, pur legittimamente evacuati dal vecchio e pericolante sito della Villa alta sono caduti nell'ambiente reso insalubre». «Bene prosegue la nota - sappiano le istituzioni che sulle loro spalle grava una responsabilità molto grave e onerosa: a loro guarda la popolazione per porre la parola fine su una questione sulla quale ormai non si ammette più alcuna dilazione, alcuna scusa! Sappiano, le istituzioni, che i cittadini sono stufi e veramente inferociti! Sappiano che la guardia non sarà abbassata». Anche nella giornata di ieri sono state raccolte proteste per gli odori in particolare nella zona di Villa Pitignano. «È ora di dire basta», tuona il comitato.