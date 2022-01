Sabato 15 Gennaio 2022, 05:01

IL CASO

I numeri, nella partita a scacchi di Monteluce sono tutto. E stavolta un numero è una svolta. Perché quei tre mesi di vita in più del Fondo Umbria-Comparto Monteluce deliberato ieri dall'assemblea dei partecipanti, vuol dire che Amco non solo vede, ma gioca fino in fondo il piano di rilancio. I tre mesi li hanno deliberati Bnp Paribas, Regione, Università e Gepafin per dare tempo ad Amco, innanzitutto, di chiudere la partita con i tedeschi di Aareal Bank Ag che hanno deciso di sfilarsi dall'operazione. E poi di mettere in campo il piano da sette milioni di euro (ma con i tedeschi da liquidare ne serviranno di più) per il rilancio.

A palazzo Donini tirano un sospiro di sollievo. Filtra un cauto ottimismo dopo un dicembre da incubo, vissuto con il cuore in gola quando i tedeschi di Aareal Bank Ag hanno detto chiaro e tondo che volevano sfilarsi(quindi rientrare dall'investimento) e c'è stata la sensazione che il fondo si sarebbe sgonfiato la notte di San Silvestro.

Una tensione che si è sciolta non solo quando la Regione ha tirato gli investitori pubblici verso la mossa che apriva ad altri sei mesi di vita del fondo, ma soprattutto dopo che è stata convocata dal gestore l'assemblea degli investitori di ieri. Artifizio temporale per anestetizzare la fine del fondo e riportate, ieri, l'orologio indietro alle 23.59 del 31 dicembre. E dargli la carica per altri tre mesi.

Il passo è doppio. Almeno secondo chi interpreta quel numeretto, tre, dalla parte del bicchiere mezzo pieno. Doppio perché non solo c'è il tempo per mettere tutto in campo, ma anche perché l'ingresso a tutto campo di Amco riporta la partita sotto la bandiera tricolore. E questo rende più facile, soprattutto alla giunta Tesei, di muoversi sui tavoli giusti, Mef compreso, per gestire al meglio i rapporti con Amco.

Attenzione, niente squilli di trompe e rullar di tambori, ma dal buio pesto alla luce in fondo al tunnel il passo è grande. Soprattutto alla luce ( e non è un gioco di parole) di un dicembre da brivido. Il picco dei sudori freddi il 15 quando Aareal Bank Ag ha ribadito la volontà di non accettare i contenuti del piano di risanamento. Brividi tra Regione, Università per il buco, il Comune per il rischio deserto in quella che doveva essere la nuova Perugia.

Poi la svolta del 30 dicembre quando Dominique Jones per conto di Bnp Paribas Reim Sgr Pa ha convocato per ieri mattina alle 11 (naturalmente in videoconferenza) l'assemblea degli investitori.

Nei tre mesi di vita artificiale del fondo si dovrà mettere mano anche a trovare un accordo con i fonitori storici che vantano crediti di 3 milioni di euro. Anche su quella sponda ieri è brillato un po' di sole.

Il piano per Monteluce (sette anni, valore sul tavolo circa 15 milioni, liquidità fresca per 7), ha quattro mosse che aprono la strada alla salvezza che può arrivare nel cuore della primavera con i tre mesi che danno fiato alla speranza soprattutto perché sono meno dei 6 preventivati. E non è un paradosso.

Luca Benedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA