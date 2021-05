14 Maggio 2021

IL CASO

I gruppi di centrosinistra in consiglio comunale tuonano contro una proposta di intitolazione di una via. In una nota, Pd, Idee Persone Perugia e Rete civica Giubilei spiegano che in commissione toponomastica è arrivata sul tavolo una proposta: «L'intitolazione di un tratto viario alla Pacificazione del 1947» . «A Perugia sembra che non ci sia limite al peggio, né alle provocazioni. Non bastava, in occasione della data più importante e significativa del 900 italiano, il 25 Aprile, giorno della Liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e dal regime fascista - che l'Isuc organizzasse un'iniziativa a metà strada tra la provocazione politica e la strumentalizzazione della storia. Non era sufficiente tutto questo: il centro destra del capoluogo umbro continua nei suoi gesti provocatori e sbagliati».

I consiglieri dei gruppi spiegano che «a questa ennesima provocazione, inaccettabile e insostenibile, della giunta Romizi, ci siamo espressi in modo fermamente contrario, insieme alle rappresentanti dell'università e del M5s. Non possiamo cedere, né credere, a questo sentimento di pacificazione fasullo e strumentale: al contrario serve ricordare che i partigiani e i repubblichini furono persone tra loro distanti, con ideologie diametralmente opposte, che combatterono per due visioni del mondo totalmente diverse. Unico modo per garantire oggi la libertà conquistata ieri, che non può essere messa in discussione domani. Quando si invita alla memoria, a non dimenticare, si intende anche questo».

