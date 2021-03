25 Marzo 2021

IL CASO

GUBBIO Sui campi di padel, beach volley e beach tennis a San Marco, in via Prati, c'è un fascicolo aperto dalla Tenenza della guardia di finanza, che ha avviato le verifiche sulle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività pubblica su un'area agricola con insediamento di impianti sportivi attraverso il Suape (Sportello unico per le attività produttive e l'edilizia). Tutto è gestito come un circolo affiliato, con la formula del tesseramento.

La maggioranza di Stirati ora sta per concedere l'ampliamento con una variante urbanistica in area agricola per la realizzazione del centro sportivo Suprema Sport Gubbio (variante al Prg numero 1422/2020 su proposta di deliberazione numero 16 del 29 gennaio 2021). Con l'ampliamento sono previsti altri quattro campi di padel, uno di padelball, piscina e ristorante accanto all'attuale impianto inaugurato nel giugno dell'anno scorso alla presenza del sindaco Filippo Mario Stirati. I componenti della seconda commissione consiliare, presieduta da Francesco Zaccagni (Socialisti Civici Popolari), si sono preoccupati esclusivamente degli aspetti urbanistici interpellando il dirigente comunale Francesco Pes, con la volontà di appoggiare l'operazione anche per i soldi che l'amministrazione incasserà dalla perequazione. La commissione non ha ritenuto di verificare i risvolti dell'attività economica: non sono stati infatti consultati gli uffici del Comune, in particolare l'ufficio amministrativo della polizia locale, sebbene gli stessi commissari potessero approfondire magari coinvolgendo il comandante Elisa Floridi.

Le fiamme gialle eugubine, guidate dal luogotenente cariche speciali Franco Nocita, sta acquisendo tutti gli elementi per capire la natura e i percorsi di questa attività con i relativi iter autorizzativi di tipo commerciale. Della vicenda potrebbe interessarsi pure la Procura di Perugia. Alla commissione interessa soprattutto la parte imprenditoriale ed economica, avendo preso tempo per riformulare l'importo che gli investitori eugubini dovranno versare nelle casse comunali. È previsto l'approdo in consiglio comunale di un regolamento che, collegato proprio alla Suprema Sport Gubbio, fissa i criteri sugli importi che il Comune punta a incassare in base al tipo di operazione. All'inizio c'era un forte scetticismo nella coalizione di Stirati, legato al fatto che c'è un Prg con aree classificate edificabili dove poter eventualmente prevedere insediamenti senza adottare altre varianti a discrezione delle forze politiche. Tanto più che la Giunta Stirati ha ridotto negli anni i volumi di edificabilità che adesso intende gestire ripristinandone di nuovi a seconda dei casi.

Massimo Boccucci